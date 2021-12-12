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    為兒子顏寬恒站台 顏清標喊「苦戰」：拚不走的

    顏清標為兒子顏寬恒站台，高喊這次「非常的苦戰」，希望鄉親牽成。（記者歐素美攝）

    顏清標為兒子顏寬恒站台，高喊這次「非常的苦戰」，希望鄉親牽成。（記者歐素美攝）

    2021/12/12 12:26

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市第二選區立委補選，國民黨參選人顏寬恒今天成立龍井後援會，父親大甲鎮瀾宮董事長顏清標前往站台，高喊「苦戰」，要鄉親勢大牽成顏寬恒，強調顏家五代人都住在這裡，生在這裡死也在這裡，「拚不走的」，地方是自己的，地方一定要自己來顧，「自己種一欉，巧贏央別人」，並大打「建設牌」，希望大家支持。

    顏清標表示，顏家五代人都住在這裡，住在這裡，生在這裡死也在這裡，「拚不走的」，地方是自己的，地方一定要自己來顧，「自己種一欉，巧贏央別人」，人親土親、遠親不如近鄰，「標阿」過去擔任省議員及立委，與前台中市議長林士昌、龍井區主席林裕議充份配合，不論是省議員或立委都在這裡，情欠龍井區最多，跌倒一把沙都要拿回地方建設。

    顏清標強調，「選舉是一時的，朋友才是永遠的」。不論其做里長、議員或立委，都是為民服務，「雖然我沒讀什麼書，但做人的道理我曉得，沒有老就沒有少年的，敬老尊賢」，地方是咱自己的，不管是大台中、龍井、中二選區，是每天都生活在一起的生活圈，「二高、向上路都是我做省議員時打拚回來的」，寬恒接棒後，過去「標阿」未完成的，寬恒一一來完成。

    他說，雖然顏寬恒這兩年沒做立委，也不曾休息。大家都看得到，歷歷在目，千言萬語說不完，感謝鄉親的提攜跟栽培，這次可說是「非常的苦戰，非常的苦戰」，希望你們做寬恒的助選員、靠山，做寬恒的運動員，好嗎？

    顏清標拜託鄉親父老一定要將寬恒牽一下，寬恒如果當選一定跟地方充分配合，寬恒很勤快，拜託大家。

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