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    中二選區補選》輔選顏寬恒 顏清標轟選舉抹黑造謠

    台中市立委第二選區補選國民黨候選人顏寬恒昨於沙鹿成立後援會，鎮瀾宮董事長顏清標致詞時情緒激動，痛批這場選舉相當不公平，空前絕後的抹黑造謠，電視每天都在攻擊他們父子。（記者張軒哲攝）

    台中市立委第二選區補選國民黨候選人顏寬恒昨於沙鹿成立後援會，鎮瀾宮董事長顏清標致詞時情緒激動，痛批這場選舉相當不公平，空前絕後的抹黑造謠，電視每天都在攻擊他們父子。（記者張軒哲攝）

    2021/12/12 05:30

    〔記者張軒哲、佟振國／綜合報導〕台中市立委第二選區補選國民黨候選人顏寬恒，昨於沙鹿成立後援會，由前沙鹿鎮長蘇麗華擔任主委、沙鹿農會理事長李最擔任總幹事，訴求在地深耕。鎮瀾宮董事長顏清標致詞時情緒激動，痛批這場選舉相當不公平，空前絕後的抹黑造謠，電視每天都在攻擊他們父子。他強調，「我們至少五代人生死都在這裡，絕對不會離開，不是選舉才來，選完看不到人！」

    顏清標說，他雖然過去也有過錯，但他都知錯改進，從里長、議員、省議員、立委都一直堅持這個信念；顏寬恒自落選後，知道自己努力不足，所以每天勤走基層服務，在地鄉親都是他們的靠山，希望大家全力支持在地的候選人顏寬恒。

    顏清標也表示，一個選輸他兩次的人，公開談論他的是非，「打人喊救人」，公道何在？希望鄉親要團結一致，不要被分化。

    顏寬恒指出，一個多月來電視新聞不間斷地攻擊他們父子，難道台灣沒有別的事可以關注了？如果真如媒體報導，他早就受到檢調的偵辦。

    針對顏清標怒飆「顏家五代生死都在這」，林靜儀在南投縣後援會成立大會上回應「顏家真把地方民主制度的選舉，跟他們的利益結構與未來綁在一起，而且赤裸裸的毫不遮掩，真的非常訝異。」

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