中二選區補選》拉抬林靜儀 蔡英文籲改變地方政治文化

總統蔡英文昨出席台中新烏日站前公投說明會時呼籲，公投四個不同意，立委投四號林靜儀。（記者廖耀東攝）

2021/12/12 05:30

〔記者何宗翰／台中報導〕民進黨昨在台中烏日舉辦「台灣隊站出來—正義一定贏」公投說明會，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦等人都到場向鄉親宣講，同時為中二選區立委補選候選人林靜儀造勢。蔡英文表示，林靜儀用行動證明，服務是為了需要你伸出援手的人而存在，不是為了特權份子存在！

蔡英文說，看到林靜儀深入基層，每天在大小菜市場握手，每一天都碰到她接生過的小孩，「林靜儀跟我說，她要改變我們地方政治的文化，一月九日立委補選，要投四號林靜儀醫師。」

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立法院副院長蔡其昌說，電視每台都在講顏家大家沒聽過的事情，叫大家把電視關起來，是愚民；顏家沒有為鄉親、為台灣的利益，都是為家族的利益。

林靜儀則表示，台灣像一艘船在海上，有時候海浪比較大，民主的道路本來就很困難，還有中國虎視眈眈，隨時要把船弄破洞，還有國民黨，為了一個吃不到的萊豬，要讓台灣交不到國際朋友。

林靜儀表示，中二選區第一次被檢驗，發現有人貪到不能再貪，政治是為了人民福祉、思考國家前途，不是在考慮要吃下那一塊土地，一月九日一起讓地方政治恢復正義，讓他們知道，中二選區不是他們家的財產。

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