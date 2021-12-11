朱立倫轟民進黨 上次公投綁大選賭輸翻桌又翻臉

朱立倫到彰化宣講公投。（記者顏宏駿攝）

2021/12/11 18:04

〔記者顏宏駿／彰化報導〕國民黨今天下午在彰化縣埤頭鄉合興宮旁舉辦「公投顧台灣、民主拚未來」公投說明會，黨主席朱立倫說，大家都知道含有萊克多巴胺的豬肉不能吃，當年民進黨在野時知道反對，如今卻帶頭引進，他呼籲12月18日一定要對「反萊豬」投下同意票。

朱立倫說，過去蔡英文、蘇昌貞等人都喊出「哪一個總統敢開放萊豬進口、敢叫人民吃萊豬，就要下台」，結果蔡英文當總統，宣布開放萊豬全面進口，這算是什麼道理？況且開放進口萊豬，任何政黨的人都可能吃下肚，因此，「反萊豬」公投議題跟政黨對決有什麼關係？

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至於公投綁大選，朱立倫說，自己的國外朋友對於台灣這項大選和公投脫勾的政策感到很奇怪，民進黨在野的時候，口口聲聲講民主，要民主就要公投與大選綁在一起，但上次公投綁大選，民進黨輸得徹底，「輸賭，就翻桌，就翻臉」，現在就要把公投和大選分開，寧願浪費人民的血汗錢。

朱立倫呼籲全場民眾，「反萊豬、顧健康」「公投大選做一天，省錢又省工」「保護環境，珍愛藻礁」「為了我們的電，重啟核四」這四項議題，公投都來「蓋同意」。

這場公投說明會，彰化縣長王惠美、議長謝典林、立法委員謝衣鳯和曾銘宗、馬文君，及國民黨彰化縣黨部主委蕭景田等人都到場，大聲疾呼公投蓋同意票。

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