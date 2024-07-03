日本參議院友台組織「TY會」訪高 陳其邁暢談台日友好合作

日本參議院TY會台灣訪問團（左一至左四），與高雄市長陳其邁（右三）及市府團隊合影。（記者葛祐豪翻攝）

2024/07/03 09:14

〔記者葛祐豪／高雄報導〕日本參議院友台組織「TY會」台灣訪問團一行人，昨（2）日訪問高雄，並拜會高雄市長陳其邁，陳其邁感謝日本大力支持台灣參與WHO等國際組織，未來將繼續促進高雄與日本城市間的往來合作。

「TY會」台灣訪問團，由團長滝波宏文參議員偕同吉川有美、清水真人、加田裕之等參議員，此行也前往紅毛港保安堂，向安倍晉三前首相銅像獻花致意。

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「TY會」台灣訪問團並拜會高市府，市長陳其邁感謝日本民眾於日前台灣地震及疫情時，對台灣的支持與援助，呼應安倍前首相常提及的「台灣有事，日本有事」，也是安倍前首相精神的實踐。

陳其邁並分享亞洲的和平奠基，在安倍前首相生前大力推動的「印度太平洋戰略」，至今仍是維持印太和平穩定的重要戰略，台日間更應在變動的時局中互相支持，成為緊密的合作夥伴。

陳其邁也提及高雄近年積極推動產業轉型，台積電等半導體產業供應鏈落腳高雄，台日間互為重要經濟安全戰略夥伴，未來將持續推動半導體產業鏈、青年學生交流、校際合作、產業人才庫互惠。

身為台灣女婿的滝波參議員，讚賞高雄市在新冠疫情期間的防疫成績，認為應將台灣成功的防疫經驗與全世界分享，因此與同僚在日本參議院發起「台灣加入WHO」的決議提案，並促成捐贈台灣疫苗活動。

訪團成員也紛紛分享與高雄的淵源，出身三重縣的吉川參議員，時隔30年再訪高雄，他過去任職經濟產業省期間，曾促成多項與台灣相關重要政策；來自群馬縣的清水參議員，則是東京農大二高翡翠騎士校友，力讚去年翡翠騎士訪高演出，促成台日學生相互了解。

陳其邁致贈高雄映像托盤，給日本參議院TY會台灣訪問團代表滝波宏文參議員。（記者葛祐豪翻攝）

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