賴清德呼籲公投4個不同意 批國民黨「搬石頭擋住台灣通往國際」

副總統賴清德到土城宣講「4個不同意」，受到民眾支持。（記者翁聿煌攝）

2021/12/11 17:41

〔記者翁聿煌／新北報導〕副總統賴清德今天赴新北市土城區宣講「4個不同意」，他形容國民黨針對公投提出「4個都同意」的訴求，猶如「搬4顆大石頭擋住台灣通往國際的道路」，他呼籲民眾，為了台灣的環境、民主、經濟和能源安全，18日一起出來投「4個不同意」。

賴清德參加新北市土城區議員林銘仁舉辦的「4個不同意」公投說明會，他到場時受到民眾熱情歡迎，賴清德笑說，他近來為宣講「4個不同意」已經是第94場，就是要讓民眾更清楚「4個不同意」的核心價值，他指出，4項公投關係到台灣4項安全，核四案關係到台灣環境安全、珍愛藻礁（三接遷建）關係到台灣能源安全、反萊豬關係到台灣經濟安全、公投綁大選關係到台灣民主安全，這4項安全環環相扣，缺一不可。

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賴清德指出，這項項議題都已經在台灣討論20多年，包括1999年核四興建爭議、珍愛藻礁（三接遷建）的大潭天然氣發電廠從前總統李登輝時規劃、公投綁大選從前立委蔡同榮倡議、萊豬進口爭議在總統陳水扁時期討論。

他表示，這些都是已經定案、立法推動的議題，如今國民黨卻要發起「4個同意」，猶如「搬4顆大石頭擋住台灣通往國際的道路」，他呼籲民眾，台灣不應再內鬥、內耗，要打開大門走出去，走向國際，為了台灣的環境、民主、經濟和能源安全，18日一起出來投「四個不同意」。

副總統賴清德宣講「4個不同意」全台跑透透。（記者翁聿煌攝）

副總統賴清德今天已參加第94場宣講會。（記者翁聿煌攝）

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