陳雪生提離島建設條例惹議 王定宇：如打造中國版特洛伊木馬

國民黨立委陳雪生昨提案修正「離島建設條例」，王定宇質疑，國民黨此舉有如在打造中國版的「特洛伊木馬」。（資料照）

2024/07/03 07:39

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委陳雪生昨日（2日）提案修正「離島建設條例」，主張離島地區公共建設引進中國廠商參與採購，得輸入機具、技術及操作人力。民進黨立委王定宇質疑，國民黨此舉有如在打造中國版的「特洛伊木馬」。

王定宇昨深夜在臉書發文表示，在藍白聯手擴權，國民黨不斷推出錢坑及自肥法案之際，國民黨立委陳雪生與陳玉珍等人提案在《離島建設條例》增訂七條之一，草案提到排除國安條款，中國廠商可以繞過限制，辦理涉及國安相關之採購；得標的中國廠商，可不受到原有法律限制，不經許可及審查即可進入台灣；得標中國廠商的人或貨物，可以進入台灣限制水域、臺北飛航情報區限制區域；得標中國廠商的員工，可以不受限制直接進入離島。

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王定宇質疑：「看看是誰在幫忙打造中國版特洛伊木馬？」並提到這樣的提案可讓中資登上快速通關直入我國國境，根本是完全不設防、繞過兩岸條例裡面所有保護中華民國台灣的把關機制，國民黨的提案可說是為中國大開後門，移除台灣的國安保護。

王定宇文末則直言：「中國國民黨的『福國利民』，怎麼好像都是在幫中華人民共和國添福，幫助中共移除台灣的國安城牆！」

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