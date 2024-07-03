為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

陳雪生提離島建設條例惹議 王定宇：如打造中國版特洛伊木馬

國民黨立委陳雪生昨提案修正「離島建設條例」，王定宇質疑，國民黨此舉有如在打造中國版的「特洛伊木馬」。（資料照）

國民黨立委陳雪生昨提案修正「離島建設條例」，王定宇質疑，國民黨此舉有如在打造中國版的「特洛伊木馬」。（資料照）

2024/07/03 07:39

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委陳雪生昨日（2日）提案修正「離島建設條例」，主張離島地區公共建設引進中國廠商參與採購，得輸入機具、技術及操作人力。民進黨立委王定宇質疑，國民黨此舉有如在打造中國版的「特洛伊木馬」。

王定宇昨深夜在臉書發文表示，在藍白聯手擴權，國民黨不斷推出錢坑及自肥法案之際，國民黨立委陳雪生與陳玉珍等人提案在《離島建設條例》增訂七條之一，草案提到排除國安條款，中國廠商可以繞過限制，辦理涉及國安相關之採購；得標的中國廠商，可不受到原有法律限制，不經許可及審查即可進入台灣；得標中國廠商的人或貨物，可以進入台灣限制水域、臺北飛航情報區限制區域；得標中國廠商的員工，可以不受限制直接進入離島。

王定宇質疑：「看看是誰在幫忙打造中國版特洛伊木馬？」並提到這樣的提案可讓中資登上快速通關直入我國國境，根本是完全不設防、繞過兩岸條例裡面所有保護中華民國台灣的把關機制，國民黨的提案可說是為中國大開後門，移除台灣的國安保護。

王定宇文末則直言：「中國國民黨的『福國利民』，怎麼好像都是在幫中華人民共和國添福，幫助中共移除台灣的國安城牆！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
金門設觀光賽馬場？縣府建議修離島條例 議員：堅決反對
2024/06/13 23:35

金門設觀光賽馬場？縣府建議修離島條例 議員：堅決反對
藍委提案引中資 陸委會：統戰滲透疑慮
2024/07/03 05:30

藍委提案引中資 陸委會：統戰滲透疑慮

把陽光、 微風搬進家！高雄絕美植感宅
藍委提案引中資 綠委：為中國開後門 洗人口
2024/07/03 05:30

藍委提案引中資 綠委：為中國開後門 洗人口
藍委提案離島引中資、招中生 沈伯洋：替中國開4道門進台灣！
2024/07/02 21:23

藍委提案離島引中資、招中生 沈伯洋：替中國開4道門進台灣！

台新玫瑰卡、太陽卡翻新 回饋再升級
藍委提離島建設開放中資 黃捷怒批：吳三桂條款！
2024/07/02 22:52

藍委提離島建設開放中資 黃捷怒批：吳三桂條款！
政治今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播