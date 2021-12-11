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    蔡英文：公投結果對台灣發展有關鍵影響

    蔡英文參加興大校慶，肯定興大貢獻。（記者蘇金鳳攝）

    蔡英文參加興大校慶，肯定興大貢獻。（記者蘇金鳳攝）

    2021/12/11 17:43

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕中興大學今天舉行102年校慶，總統蔡英文前往祝賀，她表示，中興大學是優秀的研究型綜合大學，把台灣經驗在世界各角落發揚光大，此外，蔡英文還出席在中興大學舉行的水土保持技師公會會員大會，表示下週六公投，這次公投結果對台灣未來發展有關鍵性影響，相信會員會為台灣整體利益做出最正確決定，投下四個不同意。

    中興大學今天舉行102週年校慶，而「水土保持技師公會會員大會」同時也在中興大學舉行，蔡英文在會員大會致詞時表示，下週六公投，這次公投結果對台灣未來發展有關鍵性影響，相信各位會為台灣整體利益做出最正確決定。

    蔡英文指出，台灣要持續走向世界，一定要穩住政策方向，要落實能源轉型，維持供電穩定、產業進步發展，讓台灣產品外銷出去等，與世界做生意，這些跟這次公投有關，政府立場守不住， 確實會讓政府現在做的事情必須重新調整或停止執行，現在確實是台灣這幾10年來發展最關鍵時刻。

    蔡英文表示，台灣現在挑戰很多，但也遇到前所未有的機遇，要掌握機遇，但若這四項公投如果通過，確實會造成往前走的動能受到阻礙，相信大家在公投會有正確決定，重點是大家要去投票，要投下四個不同意。

    隨後，蔡英文前往在校慶致詞時表示，她很喜歡今天的行程，在中興大學內就跑二個行程，CP值很高。

    她表示，中興大學在歷屆校長及師生的努力下，如今成為優秀的研究型綜合大學，而中興大學的師生，是台灣農耕隊的重要支柱，長期到非洲友邦、東南亞和阿拉伯半島國家，協助當地農業技術的發展，把臺灣的經驗，在世界各個角落發揚光大。

    蔡英文表示，興大畢業生在政府服務校友超過7千人，有財政部部長蘇建榮、司法院大法官呂太郎、客家委員會主委楊長鎮、台灣經濟研究院院長張建一等，謝謝中興大學為國家培養治理人才。

    蔡英文參加興大102年校慶。（記者蘇金鳳攝）

    蔡英文參加興大102年校慶。（記者蘇金鳳攝）

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