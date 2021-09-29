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    國民黨中常會通過 朱立倫10/5提前上任

    國民黨主席當選人朱立倫29日出席台北感恩茶會。（記者張嘉明攝）

    國民黨主席當選人朱立倫29日出席台北感恩茶會。（記者張嘉明攝）

    2021/09/29 15:31

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日下午召開黨主席選後的第一次中常會，由於現任主席江啟臣已於25日開票當晚坦承敗選，並率領一級黨務主管請辭，因此沒有出席中常會，由中常委互推一人主持會議並決議通過在10月30日召開第21屆第一次全國代表會召開前，黨主席當選人朱立倫提前於10月5日上任。

    朱立倫今日受訪表示，前天他與江啟臣深談，雙方希望黨權交接圓滿，因此他會尊重中常會決定何時辦理交接，而且會做到無縫接軌。

    國民黨中常委曾文培指出，新卸任主席交接儀式於10月5日上午舉行，由中評會主席團主席、選舉監察委員會召集人曾永權頒發當選證書給朱立倫，當天江啟臣也會親自出席。中央黨部另邀請連戰、馬英九、吳伯雄、洪秀柱等歷任主席出席觀禮，同時每週三舉行的中常會也將提前1天在5日舉行，朱立倫當天接下黨主席後，將隨即主持召開中常會。

    國民黨發布新聞稿指出，包括林金結等28位中常委於今日常會中提案，考量無縫接軌黨務、籌募黨務經費發放黨工薪資，以及有效指揮罷免、公投案推進，建請中常會通過新當選主席提前就任案，本案獲得中常會無異議通過，並決定5日上午10點召開，除致送新任主席當選證書，並進行黨主席交接儀式。

    除了江啟臣，包括秘書長李乾龍等其他黨務主管也都已經打包離開中央黨部，但依程序仍需國民黨中常會通過備查江啟臣的請辭案，「江中央」才算正式卸任。

    因此，國民黨中常會今日還通過江啟臣與秘書長、副秘書長、一級黨務主管總辭案，有關秘書長、副秘書長部分，依照該黨中央委員會組織規程規定，將補提下次中央委員會全體會議追認。

    在25日選舉開票當晚，江啟臣立即率領一級黨務主管總辭，並強調9月底要完成交接，並指派副秘書長李彥秀負責處理交接業務，當晚朱立倫第一時間以一無所悉回應，並強調應該「依照黨章規定辦理」，亦即要等10月30日全代會才上任，但沒隔幾天態度丕變，改口已經隨時準備好上任。

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