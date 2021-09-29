張亞中當面要朱立倫處理紅統爭議

國民黨主席當選人朱立倫，昨藉教師節名義拜訪張亞中，兩人相約藍軍大智庫下合作，張還當面要求朱處理「紅統」爭議。（記者施曉光攝）

2021/09/29 05:30

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席當選人朱立倫昨天以「互道教師節快樂」的名義，拜會在黨主席選舉中拿下三成二選票的孫文學校總校長張亞中，兩人都同意未來要打造藍軍大智庫，共同合作。張也公開透露，自己向選舉時指控他為「紅統」的朱立倫當面表達，希望朱能在黨內開會時確認他的主張是否為「紅統」。

須團結在共同理念下

張亞中強調，這對他個人及支持者與國民黨而言，都是必要的事情。國民黨應該要團結，但團結必須是在共同的理念與靈魂之下，否則只是和稀泥、政治分贓、政治權位的分配。他並送給朱立倫十個字，「依法不依人，依智不依識」，做為未來黨的團結基礎。

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張也說，在兩岸關係的方法上，他與朱立倫仍有歧異，民進黨的方法就是與北京鬥，製造兩岸仇恨，達成仇中愛台的大論述；朱的主張是只要「九二共識」、反對台獨，面對中國大陸仍以拖的方式處理；但他認為在拖的過程中，台灣會「溫水煮青蛙」，相當不利。

對於媒體追問，兩人是否在兩岸論述上達成比較和諧的看法？朱立倫表示，他與張亞中都堅定愛台灣與中華民國。在一些論述上，張亞中給他很多指教，張是專家，他聆聽了很多論點，將來在很多觀念上兩人一定可以相互溝通，而且不是只有兩岸問題，還包括對美關係等國際事務。他並強調，他與張都是孫中山信徒、蔣經國傳人，兩人會在這樣的中心理念下團結。

媒體再問朱立倫，是否認同兩岸統一？朱表示，統一要看如何定義，不管是依據憲法或國民黨的黨章，先決條件都是要強調中華民國與民主自由。

有關張亞中未來會有何角色，朱立倫不願多談，只強調大家的角色都是黨員，張本來就是孫文學校總校長，大家會在藍軍大智庫之下一起合作；張亞中則當面允諾會在論述、思想上提供朱更大的幫忙。

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