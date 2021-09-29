撰文談民進黨創立35週年 林佳龍反批國民黨「失去黨魂」

前交通部長林佳龍。（資料照）

2021/09/29 12:35

〔即時新聞／綜合報導〕昨天（28日）是民進黨創黨35週年，前交通部長林佳龍在臉書撰文紀念，也談到國民黨的黨主席選舉，批評「一個失去黨魂的政黨，無法帶領台灣人民走向民主的未來」。

林佳龍在臉書表示，除了紀念與回顧民進黨的創黨之路，更重要的是要知道下一步，民進黨要帶領台灣社會往哪裡去。他先從反省說起，指出民進黨從批判體制到進入體制，至今擁有國會多數，「該當可以闊步向前，立定歷史目標」，林佳龍表示，「我們的路，不會比威權時代更艱苦，但責任確是更重」。

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林佳龍接著提到，日前立法院長游錫堃邀請，參加《衝破黨禁1986：民進黨創黨關鍵十日紀實》一書的新書發表，他感嘆前輩甘冒被捕入獄與生命安全的風險，這樣的氣魄化為民主自由的空氣，後輩在享受民主自由之時，更有責任接棒守護台灣。

林佳龍說，在民主接力賽中，如果不能持續培養進入政府的人才，並確保人才有健全的心理素質，深刻了解「清廉．勤政．愛鄉土」的精神，民進黨將後繼無力。

文末他也提到國民黨黨主席選舉，當選人朱立倫收到中國領導人習近平主席的賀電，並表示與中國在「九二共識」、「反對台獨」的基礎上「求同尊異」。林佳龍表示，「當年國民黨創黨之初，也曾懷抱理想，與中國共產黨勢不兩立，但一個失去黨魂的政黨，無法帶領台灣人民走向民主的未來，走向正常國家的想望」。

他藉此反思，民進黨應當戰戰兢兢，時刻反省，為台灣永續而團結合作。

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