為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    撰文談民進黨創立35週年 林佳龍反批國民黨「失去黨魂」

    前交通部長林佳龍。（資料照）

    前交通部長林佳龍。（資料照）

    2021/09/29 12:35

    〔即時新聞／綜合報導〕昨天（28日）是民進黨創黨35週年，前交通部長林佳龍在臉書撰文紀念，也談到國民黨的黨主席選舉，批評「一個失去黨魂的政黨，無法帶領台灣人民走向民主的未來」。

    林佳龍在臉書表示，除了紀念與回顧民進黨的創黨之路，更重要的是要知道下一步，民進黨要帶領台灣社會往哪裡去。他先從反省說起，指出民進黨從批判體制到進入體制，至今擁有國會多數，「該當可以闊步向前，立定歷史目標」，林佳龍表示，「我們的路，不會比威權時代更艱苦，但責任確是更重」。

    林佳龍接著提到，日前立法院長游錫堃邀請，參加《衝破黨禁1986：民進黨創黨關鍵十日紀實》一書的新書發表，他感嘆前輩甘冒被捕入獄與生命安全的風險，這樣的氣魄化為民主自由的空氣，後輩在享受民主自由之時，更有責任接棒守護台灣。

    林佳龍說，在民主接力賽中，如果不能持續培養進入政府的人才，並確保人才有健全的心理素質，深刻了解「清廉．勤政．愛鄉土」的精神，民進黨將後繼無力。

    文末他也提到國民黨黨主席選舉，當選人朱立倫收到中國領導人習近平主席的賀電，並表示與中國在「九二共識」、「反對台獨」的基礎上「求同尊異」。林佳龍表示，「當年國民黨創黨之初，也曾懷抱理想，與中國共產黨勢不兩立，但一個失去黨魂的政黨，無法帶領台灣人民走向民主的未來，走向正常國家的想望」。

    他藉此反思，民進黨應當戰戰兢兢，時刻反省，為台灣永續而團結合作。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    覆電習近平談「九二共識」挨批 朱立倫急拉蔡英文「救援」
    2021/09/27 23:33

    覆電習近平談「九二共識」挨批 朱立倫急拉蔡英文「救援」
    朱立倫稱「沒有國民黨就沒有台灣」 遭網友一面倒狂酸
    2021/08/17 20:06

    朱立倫稱「沒有國民黨就沒有台灣」 遭網友一面倒狂酸

    全台唯一波灣富裕債
    胡，怎麼說》中共丟出鳯梨炸彈，反而炸出台灣的團結與防中的警覺！
    2021/03/02 17:40

    胡，怎麼說》中共丟出鳯梨炸彈，反而炸出台灣的團結與防中的警覺！
    國民黨怎麼慘敗的？中國學者以這五點分析
    2016/01/18 07:06

    國民黨怎麼慘敗的？中國學者以這五點分析
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播