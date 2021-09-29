朱立倫提九二共識 國台辦喊讚沒說未來國共交流
2021/09/29 10:30
〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國民黨主席選舉上週六落幕，前新北市長朱立倫當選國民黨主席。對於國民黨主席選舉結果，中國國台辦發言人朱鳳蓮今日大讚，在此次國民黨主席選舉過程中，朱立倫和其他三位候選人均就堅持九二共識、反對台獨、發展兩黨關係和兩岸關係作出積極表態，「我們對此表示讚賞」。
朱鳳蓮指出，朱立倫先生當選中國國民黨主席後，習近平總書記向其發出賀電，朱立倫先生覆電表示感謝，雙方就在堅持九二共識、反對台獨共同政治基礎上增進互信，加強交流合作，推動兩岸關係發展，造福兩岸同胞達成積極共識。
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朱鳳蓮表示，我們注意到，在此次中國國民黨主席選舉過程中，朱立倫和其他三位候選人江啟臣、張亞中、卓伯源均就堅持九二共識、反對台獨、發展兩黨關係和兩岸關係作出積極表態，表示兩岸同胞同屬中華民族，要捍衛中華史觀、反對台獨史觀，必須以兩岸共識盡快重啟兩岸對話，恢復兩岸交流合作，維護台海和平穩定，「我們對此表示讚賞」。
針對國共兩黨下一步有何交流規劃？朱鳳蓮提及，當前台海形勢複雜嚴峻，全體中華兒女要和衷共濟、團結向前。「期望中國國民黨與我們一道，堅持共同政治基礎，堅守民族大義，戮力合作，為同胞謀福祉，為台海謀和平，為國家謀統一，為民族謀復興」。