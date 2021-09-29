朱立倫提九二共識 國台辦喊讚沒說未來國共交流

中國國台辦發言人朱鳳蓮對國民黨主席當選人及候選人都堅持九二共識喊讚。（翻攝直播）

2021/09/29 10:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國民黨主席選舉上週六落幕，前新北市長朱立倫當選國民黨主席。對於國民黨主席選舉結果，中國國台辦發言人朱鳳蓮今日大讚，在此次國民黨主席選舉過程中，朱立倫和其他三位候選人均就堅持九二共識、反對台獨、發展兩黨關係和兩岸關係作出積極表態，「我們對此表示讚賞」。

朱鳳蓮指出，朱立倫先生當選中國國民黨主席後，習近平總書記向其發出賀電，朱立倫先生覆電表示感謝，雙方就在堅持九二共識、反對台獨共同政治基礎上增進互信，加強交流合作，推動兩岸關係發展，造福兩岸同胞達成積極共識。

請繼續往下閱讀...

朱鳳蓮表示，我們注意到，在此次中國國民黨主席選舉過程中，朱立倫和其他三位候選人江啟臣、張亞中、卓伯源均就堅持九二共識、反對台獨、發展兩黨關係和兩岸關係作出積極表態，表示兩岸同胞同屬中華民族，要捍衛中華史觀、反對台獨史觀，必須以兩岸共識盡快重啟兩岸對話，恢復兩岸交流合作，維護台海和平穩定，「我們對此表示讚賞」。

針對國共兩黨下一步有何交流規劃？朱鳳蓮提及，當前台海形勢複雜嚴峻，全體中華兒女要和衷共濟、團結向前。「期望中國國民黨與我們一道，堅持共同政治基礎，堅守民族大義，戮力合作，為同胞謀福祉，為台海謀和平，為國家謀統一，為民族謀復興」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法