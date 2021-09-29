朱立倫提兩岸「求同尊異」 國台辦續扯一個中國原則

對於國共兩黨如何「求同尊異」？國台辦發言人朱鳳蓮今表示，在堅持「一個中國原則」和九二共識、反對台獨的共同政治基礎上平等協商、對話溝通，尋求解決之道。（翻攝直播）

2021/09/29 13:00

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共總書記習近平發賀電祝福朱立倫當選國民黨主席，朱覆電提及，堅持九二共識和反對台獨及「求同尊異」。針對國共兩黨如何做到「求同尊異」？中國國台辦發言人朱鳳蓮今日回應，願與國民黨在內的台灣各黨派、團體和人士，在堅持「一個中國原則」和九二共識、反對台獨的共同政治基礎上平等協商；民進黨立委痛批，中共堅持一中原則，完全沒有中華民國存在空間，根本沒要「求同尊異」。

朱鳳蓮表示，朱立倫先生當選中國國民黨主席，習近平總書記向其發出賀電，朱立倫先生隨後覆電，雙方就在堅持九二共識、反對台獨共同政治基礎上增進互信，加強交流合作，推動兩岸關係發展，造福兩岸同胞達成積極共識。

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朱鳳蓮指出，對於兩岸之間的差異，包括長期存在的政治分歧等，我們願與包括中國國民黨在內的台灣各黨派、團體和人士，在堅持一個中國原則和九二共識、反對台獨的共同政治基礎上平等協商、對話溝通，尋求解決之道。

對此，民進黨立委賴瑞隆受訪批評，中共始終不願面對中華民國存在的事實，中共所謂一個中國是指中華人民共和國，九二共識談的是以中華人民共和國為主的一國兩制，沒有中華民國存在空間。

賴瑞隆指出，中共不尊重台灣人對於國家主權的要求，根本也沒有要「求同尊異」，只是想消滅中華民國，呼籲國民黨不要再自欺欺人，應勇敢向中國講出台灣人民不接受一國兩制、反對九二共識，不應讓中共有分化台灣內部的空間，不要讓中共認為台灣有很大民意支持九二共識，否則對兩岸未來溝通存在很大誤解。

賴瑞隆呼籲，國民黨及朱立倫應改變思維，把台灣反對九二共識的主流民意，要求正視中華民國存在的意見，勇敢反映給北京當局知道，讓中國不要存在錯誤幻想，這才是兩岸能夠溝通的方式。

他批評，如果朱立倫依舊自欺欺人，跟著國台辦所設框架處理兩岸問題，只會離台灣主流民意越來越遠，成為中共分化台灣的一顆棋子，這對國民黨及台灣未來發展，都不是一個好的做法，台灣人民更無法接受。

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