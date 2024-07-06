屏東長治鄉長補選 邱佳娟造勢晚會周春米、徐富癸等人力挺

屏東縣長治鄉長選舉，縣長周春米全力支持邱佳娟。（記者葉永騫攝）

2024/07/06 22:50

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣長治鄉長補選，民進黨徵召鄉長候選人邱佳娟今晚（6日）舉辦造勢晚會，縣長周春米、立委徐富癸、九如、里港等多位鄉長、縣議員都到場聲援，周春米表示，長治鄉不能再空轉了，建設不能再停擺了，她已派任2次長治鄉代理鄉長，呼籲鄉親給年輕人一個機會，相信邱佳娟會是好的鄉長。

今晚的造勢晚會，民進黨縣黨部主委羅平道、九如鄉長藍聰信、高樹鄉長梁正翰、里港鄉長徐國銘、竹田鄉長吳振中、縣議員梁育慈、陳明達、張振亮、利八魁等人都到場力挺，呼籲「團結一致、改變長治」，支持邱佳娟。

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邱佳娟說，當選首要就是提升自來水的普及率，解決民生用水問題；打造長治鄉的特色共融公園，活化長治交流道下的空間運用，增加YouBike設站來串聯鄉內各處景點，帶動地方觀光。並指對手吳亮慶、前鄉長古佳川，一位是縣議員被判當選無效、一位是涉貪一審被判八年，她呼籲長治鄉親支持她，改變長治鄉。

屏東縣長周春米表示，縣府全力推動自來水普及，只有長治鄉公所都沒有動作。這不是能不能做而是要不要做，長治已經空轉了很久，她呼籲長治鄉親，給年輕的邱佳娟當選鄉長，長治才有改變的可能，未來第二公墓遷葬完成，將打造滯洪池，親子共融公園，給鄉親更好的環境，強調縣政、鄉政走同步，讓鄉公所、縣府聯手建設長治鄉。

屏東縣長周春米授旗給親友應援團。（記者葉永騫攝）

屏東縣長治鄉長候選人邱佳娟今晚造勢晚會，縣長周春米（右四）、立委徐富癸（右三）、高樹鄉長梁正翰（右二）、縣議員張振高（右一）等人力挺。（記者葉永騫攝）

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