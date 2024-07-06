凌濤：鄭文燦辦事不力退回贓款 行賄集團若得逞將暴賺逾57億

鄭文燦。（資料照）

2024/07/06 22:54

〔記者施曉光／台北報導〕海基會董事長鄭文燦因昔日桃園市長任內涉弊，遭桃園地方法院羈押庭裁定500萬元交保，限制住居、出境、出海。國民黨智庫副執行長凌濤今日指出，鄭文燦因「辦事不力」退回贓款500萬，若賄賂鄭文燦的集團得逞，將獲利高達57.47億元，令人咋舌。

凌濤表示，鄭文燦捲入的收賄貪污案件關鍵，是華亞科學園區外的一筆9.5公頃農業用地，無法適用「變更林口特定區計畫——工五工業區擴大方案」，於是集團行賄希望過關，然而鄭市府辦不成，於是把贓款500萬退回。

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凌濤估算，如果以目前工五擴大工業區範圍內農地（龜山區體大段）及華亞工業區土地（龜山區華亞段）、住宅區（龜山區善捷段） 價格作為實際參考依據，依市價預估擴大工業區農地 龜山區-體大段，近年買賣平均價格最高為10萬/坪，工業區龜山區-華亞段內近2年買賣價格平均為30萬/坪，若當時賄賂鄭文燦的集團得逞，又是一起天大的圖利案件，該9.5公頃土地利潤將達到57.47億！

凌濤還說，除了八德農地案、觀音草漯案，還有多少像華亞工業區案一樣，試圖從土地變更賺取暴利？青年朋友買房揹貸款一輩子，這些炒地集團每每賺取暴利，原來都是這些高官在守護？市民能不生氣嗎！

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