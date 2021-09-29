朱立倫出馬慰留？ 張建榮︰續任宜蘭縣國民黨黨部主委

國民黨主席當選人朱立倫（右）與國民黨宜蘭縣黨部主委張建榮（左）步入感恩茶會會場。（記者蔡昀容攝）

2021/09/29 11:59

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕外傳宜蘭縣議會議長張建榮提交中國國民黨宜蘭縣黨部主委辭職信，國民黨主席當選人朱立倫今赴宜蘭縣議會舉辦感恩茶會，會前對張建榮的第一句話，就是「感謝議長對宜蘭的貢獻，但是你一定要繼續在宜蘭，為國民黨繼續打拚」。張建榮會後回應，「沒有辭職」。

朱立倫抵達宜蘭縣議會後，先與林姿妙、張建榮等人閉門談話，10分鐘後才進行感恩茶會。

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朱立倫在茶會上表示，宜蘭縣長林姿妙受鄉親認同，她的服務和認真都令人欽佩，不但要連任，還得獲得高票；林姿妙能成功，要謝謝議長帶領的議會和宜蘭鄉親，對林姿妙的支持與協助。

朱立倫說，會前一見張建榮，第一句話就是「感謝議長對宜蘭的貢獻，但是你一定要繼續在宜蘭，為國民黨繼續打拚」，張建榮在宜蘭，除了擔任議長，也要為國民黨擔任主委，繼續支持林姿妙。明年年底選舉很重要，很辛苦，但是國民黨是個大家庭，大家都很辛苦，拜託大家一起打拚。

感恩茶會後，朱立倫形容縣長跟議長間的配合「無縫」，黨部在張建榮領導下表現非常好，相信未來這段時間，也會保持下去；面對媒體追問是否有慰留張建榮續任主委，朱立倫強調，「根本沒有離開的問題，根本沒有這個問題」。

朱立倫抵達縣議會前，面對媒體詢問留任一事，張建榮僅表示，宜蘭縣長林姿妙做得很好，連任沒有問題，「不必要我再來關心」，朱立倫今天來單純是要表達感謝之意，情況沒有那麼複雜。茶會結束後，張建榮回應「沒有辭職」，續任主委「可以啦，沒問題」。

國民黨黨主席當選人朱立倫（右）、國民黨宜蘭縣黨部主委張建榮（左）。（記者蔡昀容攝）

國民黨主席當選人朱立倫（前排中）到宜蘭縣議會舉行感恩茶會。（記者蔡昀容攝）

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