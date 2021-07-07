被狂轟「檳榔、叉燒包、西瓜」 柯文哲 ：我怎麼會是紅的

台北市長柯文哲接受中廣董事長趙少康直播專訪，抱怨自己每天被名嘴罵，嗆民進黨政府是「最大假訊息」。（擷取自趙少康臉書）

2021/07/07 22:43

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲今晚接受中廣董事長趙少康直播專訪，他抱怨，每天政論節目名嘴都在罵他、造謠太過分，還在網路打他是檳榔、叉燒包、西瓜，「我怎麼會是紅的」、「問題是我不肯當義和團」，實在很悲哀，他還嗆民進黨政府是最大假訊息，控制媒體、把台灣媒體搞成這樣，他很傷心。

柯文哲說，沒人喜歡被罵，但造謠太過分，每個名嘴梗圖都一樣，「這都有中央廚房」，他舉例台北市副市長黃珊珊公布全部LINE節圖，但公布也沒用，他看到幾家電視台截圖都一樣、很悲哀，台灣怎麼會變成這樣。

請繼續往下閱讀...

他氣憤地說，以前黨政軍退出媒體是哪個政黨的主張？趙少康接續說是民進黨，柯文哲說，他現在叫政媒合一、太過分。趙少康問民進黨越打民調越高？柯文哲直指，不會、天天講壞話還是有效，以前他在年輕人支持度高，網路打他是檳榔、叉燒包、西瓜，「說你裡面是紅的」，每天搞認知作戰幹什麼，這實在很悲哀，「從49台看到56台都懷疑我是共產黨」。

柯文哲更嗆說，民進黨政府就是最大假訊息，感嘆人不會放棄成功模式、直到下次失敗，這種方式可以贏得選舉當然樂此不疲。他還譏諷，當初他推翻國民黨（指選上台北市長），沒想到民進黨比國民黨可怕！

柯文哲也抱怨，打台北市不做疫調，北市每個行政區健康服務中心加起有405個員工在做疫調，怎麼可能沒做疫調？連台大醫師施景中都相信，他嚇一跳，可怕到連知識份子都相信，這種說法已經好幾天，每天罵還是有效，潑糞到最後就倒了。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法