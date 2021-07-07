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    被特權疫苗搞到快發瘋 柯文哲嗆民進黨：公布總統府有幾支

    台北市長柯文哲接受趙少康直播專訪，嗆民進黨老是搞特權疫苗這個題目，不要忘記有很多疫苗掛在台北市帳上，到時候就做個表公布總統府有幾支。（擷取自趙少康臉書）

    台北市長柯文哲接受趙少康直播專訪，嗆民進黨老是搞特權疫苗這個題目，不要忘記有很多疫苗掛在台北市帳上，到時候就做個表公布總統府有幾支。（擷取自趙少康臉書）

    2021/07/07 22:23

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市鬧出「特權疫苗」事件風波，台北市長柯文哲今晚接受中廣董事長趙少康直播專訪時抱怨，鄰長打了議員要不要打？警察打了義消要不要打？每天都這樣快發瘋了，他當場「恐嚇」民進黨，揚言老是搞這個題目，不要忘記有很多疫苗是掛在台北市的帳，到時候「我就做個表、公布總統府有幾支。」

    趙少康主持「王見王的高峰對談」節目今晚在臉書、Youtube直播，找來柯文哲同框，以「抽關鍵字」方式談論防疫相關時事，抽到「疫苗／殘劑」這題目，柯文哲滿腹抱怨，他直說，求生是人的本能，但疫苗不夠，特權疫苗讓他覺得很煩。

    柯文哲說，鄰長打了議員要不要打、公車打了捷運要不要、警察打義消要不要打，「我受不了、每天這樣快發瘋了」，所以北市打疫苗全權託給副市長蔡炳坤，負責接見各工會代表。

    他更在直播出言「恐嚇」，民進黨老是搞這個題目，不要忘記有很多帳是掛在台北市政府的帳，「但我連看都沒看到，總統府有幾支（疫苗），到時候我就做個表公布」。

    趙少康問，為什麼要掛在北市？柯文哲，因為要找醫院幫忙打、北市衛生管得到。他還提到，前副總統連戰、前立委丁守中（打疫苗）打疫苗被抓包，懷疑是侵犯個資，因為健保資料庫看得到，他看到花蓮民眾為了搶殘劑，像搶頭香衝刺還摔倒，看了也很難過。

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