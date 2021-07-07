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    柯文哲酸林昶佐「害人害己」 自稱被設局騙到環南市場

    台北市長柯文哲今晚受訪重提環南市場一事，直指自己遭設局。（圖擷取自趙少康YouTube頻道）

    台北市長柯文哲今晚受訪重提環南市場一事，直指自己遭設局。（圖擷取自趙少康YouTube頻道）

    2021/07/07 19:39

    〔記者陳昀／台北報導〕台北市環南市場爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染，在地立委林昶佐2日到場吐槽台北市長柯文哲，反被市場自治會長林勝東怒嗆「作秀」、「沒為萬華做事」。柯文哲今晚談及此事時說，當天中央說要開聯合會議，到現場才發現，「天啊原來設局設好了、請君入甕，把我騙到那邊去！」他並嘲諷林昶佐「害人害己」。

    柯文哲今晚接受中廣董事長趙少康直播專訪，節目命名為「王見王的高峰對談」，被問及Freddy北農事件，柯文哲先是笑說「害人害己」，被問到有沒有跟林勝東套招，他說，，講了大家不相信，他那天是第一次看到林勝東，自己不是跑攤、搏感情，連林勝東是自治會長都不曉得。

    柯文哲還原經過說，當天半夜就知道環南市場有41人感染，早上開會時中央通知要出席，原本想約在環南市場附近的國小，對方說不行、會來很多人，他又提議要去萬華區公所禮堂，未料前30分鐘，對方突然通知要直接約在環南市場開會，「我想說奇怪不是封住了，但他們強調一定要在那」。

    柯文哲說，他到那邊嚇到，麥克風什麼都準備好了，他一到場、衛福部長陳時中就拿出看板，「我才想說天啊原來設局設好了，請君入甕，把我騙到那邊去，農委會、經濟部、衛福部，他跟我說要開會，我想說環南市場感染這麼多是應該開會，結果天啊去了陣仗都擺好了，陳時中講完Freddy就上去，我才拿麥克風、就被會長搶掉了。」

    柯文哲還提及自己上次到行政院開會、談萊豬議題的事，明明好心提醒他們要明白標示，可以要求賣方屠宰前3天停藥、在台灣加標示，這樣問題就解決了，他還自己寫好方案、前一天送去，結果一去，天啊也是設局設好了，前腳一走、馬上開記者會，冠軍牛肉麵就上來，「結果更好笑，每次都害人害己，遇到兩次都這樣，結論：要做好事。」

    環南市場自治會長林勝東（右一）卻突然拿走柯文哲的麥克風，怒嗆林昶佐（左一）都沒關心。（資料照，記者廖振輝攝）

    環南市場自治會長林勝東（右一）卻突然拿走柯文哲的麥克風，怒嗆林昶佐（左一）都沒關心。（資料照，記者廖振輝攝）

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