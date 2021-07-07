環南自治會長嗆聲後改口「是朋友」 林昶佐低調：我的事沒那麼重要

林昶佐今被問及林勝東相關問題，僅低調回應「我的事情沒有那麼重要」。（資料照）

2021/07/07 11:21

〔即時新聞／綜合報導〕立委林昶佐2日與指揮中心指揮官陳時中、台北市長柯文哲視察環南市場武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情時，遭到環南市場自治會長林勝東嗆聲，不過林勝東事後態度趨緩，表示林昶佐「知錯能改善莫大焉」。林昶佐今日則在立法院被問及此事，僅低調回應「我的事情沒有那麼重要」。

綜合媒體報導，林勝東2日時因不滿林昶佐當面反駁柯文哲，當場反嗆林昶佐：「疫情發生以來，你有來環南市場關心過嗎？有嗎？沒有啊，虧我這麼挺你，騙肖欸。」此事件也引起各界熱議，甚至有人發起罷免林昶佐活動。

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林勝東5日被問到「罷免林昶佐」等相關問題，林勝東說他不會去罷免林昶佐，因為林昶佐根本不需要被罷免，人都會有錯，「知錯能改，善莫大焉，能即時幫萬華人爭取疫苗的人，相信選民都會原諒」。

林昶佐今日前往立法院時受訪指出，他的事情沒有那麼重要，防疫趕快過去比較重要，他與很多攤商一直都有保持聯絡，「現在防疫都已經快清零了，現在我的事情沒有那麼重要」。當現場媒體詢問林昶佐關於林勝東說兩人是朋友一事時，林昶佐則再次回應：「現在我的事情沒有那麼重要。」

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