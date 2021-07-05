嗆聲林昶佐 環南市場自治會長：不會去罷免 太政治炒作

指揮官陳時中（左二）與台北市長柯文哲（中）等人2日召開臨時記者會，萬華中正區立委林昶佐（左一）痛批柯文哲防疫缺失，柯原本伸手要拿麥克風回應，環南市場自治會長林勝東（右一）卻突然拿走柯文哲的麥克風怒嗆林昶佐都沒關心。（資料照）

2021/07/05 19:38

〔記者郭安家／台北報導〕台北爆發環南、北農等市場疫情，日前立委林昶佐更被環南市場自治會長林勝東嗆聲，引發熱議。林昶佐還被爆料曾經當228基金會董事，不過在第6屆兩任期、15次董事會，只出席過1次，引發基層罷免聲浪。台北市長柯文哲今於防疫記者會上被媒體問及此事，柯說，沒特別意見，但脫口「畢竟我們曾經也是朋友嘛！」

林勝東則說，他有沒意見，不會去罷免林昶佐、這根本不需要罷免，太政治炒作；朋友是朋友，人都一定有過錯，不要因為環南的事牽扯到政治，這不好，知錯能改，善莫大焉，能即時幫萬華人爭取疫苗的人，相信選民都會原諒，林昶佐根本不需要被罷免。

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談到明天環南市場開市準備、如何持陰性證明，林勝東表示，環南5月6日起防疫，5月15日開始篩檢，比別人還早做防疫，截至7月1日為止平均每人篩過3次，7月8日再篩檢就至少4次，人員持PCR證明、備有小張照片、識別證即可進場，而他們已施打AZ疫苗，希望下一劑打莫德納疫苗。

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