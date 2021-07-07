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    首頁　>　政治

    台灣未向上海復星採購疫苗 柯文哲轟：太過分、我不接受

    台北市長柯文哲（左）今晚接受媒體人趙少康（右）專訪，首次對向中國上海復星公司採購疫苗表態，轟執政黨堅持意識形態鬥上海復星，「實在太過分」、「我不接受」。（翻攝趙少康臉書）

    台北市長柯文哲（左）今晚接受媒體人趙少康（右）專訪，首次對向中國上海復星公司採購疫苗表態，轟執政黨堅持意識形態鬥上海復星，「實在太過分」、「我不接受」。（翻攝趙少康臉書）

    2021/07/07 21:28

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲首次對向中國上海復星公司採購疫苗表態，稱現在台北街頭到處都是「Made In China」，如今執政黨因「大中華代理區」為由不願向上海復星採購疫苗，質疑台灣每年向中國進口大量貨品，為何唯獨疫苗不准？轟執政黨堅持意識形態鬥上海復星，「實在太過分」、「我不接受」。

    柯文哲過去於北市防疫記者會上，被問到疫苗採購相關問題，總四兩撥千金強調只要能買到疫苗、盡快就好，未曾正面回應；今晚接受媒體人趙少康專訪時，則砲火全開，指出實在無法理解為何台灣買不到疫苗，並直言「上海復星那件事我有意見」。

    柯文哲說，身上穿的衣服許多都是「Made In China」，台北街頭上也一大堆「Made In China」標籤，台灣每年也向中國進口許多貨品，如今卻以大中華代理區為由不讓疫苗進口，「實在太過分」、「我不接受」。

    柯文哲強調，不相信台灣買不到疫苗，「上海復星人家願意賣你」，但就堅持要「鬥」大中華代理區，反批若要如此，「那把台北市街頭的Made In China標籤都拿掉。」

    趙少康也激動說，代理制度在國際上十分正常，衛福部長陳時中今也說尊重代理制度，若能早點進口疫苗「台灣就不會死這麼多人」，柯文哲則在旁冷笑答腔「無法理解」。

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