自曝為前瞻分手民進黨 柯文哲：一群強盜在分贓

台北市長柯文哲今晚接受直播專訪時批評，紓困8400億元都是亂花，自己會跟民進黨分手，就是從前瞻開始。（圖擷取自趙少康YouTube頻道）

2021/07/07 20:39

〔記者陳昀／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情帶來衝擊，台北市長柯文哲今晚接受直播專訪時批評，紓困8400億元都是亂花，實在太過分了，自己會跟民進黨分手，就是從前瞻開始，「很簡單，一群強盜在分贓，當你沒分到，就知道不是自己人」。

柯文哲今晚接受中廣董事長趙少康直播專訪，節目命名為「王見王的高峰對談」，被問及紓困夠不夠？柯文哲說，普發、排富後普發、政策引導等都是作法，但政府什麼都不做，「坦白講8400億我覺得都亂花，這都記在民進黨政府8年執政紀錄」。

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柯文哲指出，前瞻8400億、紓困防疫也8400億，他有執政他非常清楚，這就是亂花，台北市府也沒為了疫情多編多少預算，很多活動沒辦，挪過來就好，8400億實在是太過分了，執政還是要有道德，起碼給人家看，前瞻計畫完全沒辦法說服他，有為政府說要政策引導，但做得不好不如直接發。

他更主動吐露，會跟民進黨分手就從前瞻開始，「為什麼分手？很簡單，一群強盜在分贓，當你沒分到，你就知道你跟他們不是同一夥的，台北只分到21億，那次就知道我們不是自己人，知道把我當外人。」

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