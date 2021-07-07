為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    遭柯文哲酸「害人害己」 林昶佐回應了

    對於柯文哲嘲諷「害人害己」，還稱自己被設局。立委林昶佐說，「不清楚柯市長怎麼會這樣想」，現在最重要的就是清零，生活恢復常軌，其他沒有什麼好討論的。（資料照）

    對於柯文哲嘲諷「害人害己」，還稱自己被設局。立委林昶佐說，「不清楚柯市長怎麼會這樣想」，現在最重要的就是清零，生活恢復常軌，其他沒有什麼好討論的。（資料照）

    2021/07/07 20:56

    〔記者吳書緯／台北報導〕台北市長柯文哲今晚接受中廣董事長趙少康直播專訪，談及2日環南市場聯合記者會上，無黨籍立委林昶佐吐槽他，卻被市場自治會長林勝東怒嗆作秀，柯文哲嘲諷林昶佐「害人害己」，還稱自己被設局。對此，林昶佐今晚受訪僅表示，「不清楚柯市長怎麼會這樣想」，現在最重要的就是清零，生活恢復常軌，其他部分沒有什麼好討論的。

    環南市場爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染，中央疫情中心指揮官陳時中、台北市長柯文哲、無黨籍立委林昶佐等人2日到場視察，並朝開聯合記者會，林昶佐吐槽柯文哲防疫政策；不料，卻遭環南市場自治會會長林勝東怒嗆「作秀」、「沒有為萬華做事」。

    柯文哲今晚接受趙少康專訪談及此事，柯文哲先是笑說「害人害己」，被問到有沒有跟林勝東套招，並稱連林勝東是自治會長都不曉得，更提到當天中央說要開聯合會議，到現場才發現，「天啊原來設局設好了、請君入甕，把我騙到那邊去！」

    對此，林昶佐今晚受訪時僅簡短回應，「不清楚柯市長怎麼會這樣想」，不過這波疫情已經到最後階段，大家一起拚一下就能清零、逐步恢復生活常軌，這是最重要的，其他部分覺得沒什麼好討論的。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    自曝為前瞻分手民進黨 柯文哲：一群強盜在分贓
    2021/07/07 20:39

    自曝為前瞻分手民進黨 柯文哲：一群強盜在分贓
    柯文哲酸林昶佐「害人害己」 自稱被設局騙到環南市場
    2021/07/07 19:39

    柯文哲酸林昶佐「害人害己」 自稱被設局騙到環南市場

    用元大證券交易美股 周周再抽大獎
    5萬非法移工成防疫黑洞 柯文哲：過去不處理、中央應嚴肅面對
    2021/07/07 17:27

    5萬非法移工成防疫黑洞 柯文哲：過去不處理、中央應嚴肅面對
    林昶佐為萬華疫苗分配槓北市 蔡炳坤酸：對萬華生活圈不清楚
    2021/07/07 16:46

    林昶佐為萬華疫苗分配槓北市 蔡炳坤酸：對萬華生活圈不清楚
    KMT不在籍投票遭民進黨擋下 林昶佐聲援：反對9天倉促立法
    2021/07/07 12:28

    KMT不在籍投票遭民進黨擋下 林昶佐聲援：反對9天倉促立法
    環南自治會長嗆聲後改口「是朋友」 林昶佐低調：我的事沒那麼重要
    2021/07/07 11:21

    環南自治會長嗆聲後改口「是朋友」 林昶佐低調：我的事沒那麼重要
    政治今日熱門
    遭譏「AZ特戰隊」 賴士葆喊冤：聽醫師的話打 何過之有
    2021/07/07 15:29

    遭譏「AZ特戰隊」 賴士葆喊冤：聽醫師的話打 何過之有

    「餓死比病死多」？ 蔡壁如：要解封有2辦法
    2021/07/06 22:52

    「餓死比病死多」？ 蔡壁如：要解封有2辦法

    中國對西方科技巨頭下手 學者：習近平恫嚇台灣回歸只剩荒謬
    2021/07/06 23:44

    中國對西方科技巨頭下手 學者：習近平恫嚇台灣回歸只剩荒謬

    市場疫情連環爆 侯友宜：全台灣都不可能置身事外
    2021/07/06 23:53

    市場疫情連環爆 侯友宜：全台灣都不可能置身事外

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播