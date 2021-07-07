遭柯文哲酸「害人害己」 林昶佐回應了

對於柯文哲嘲諷「害人害己」，還稱自己被設局。立委林昶佐說，「不清楚柯市長怎麼會這樣想」，現在最重要的就是清零，生活恢復常軌，其他沒有什麼好討論的。（資料照）

2021/07/07 20:56

〔記者吳書緯／台北報導〕台北市長柯文哲今晚接受中廣董事長趙少康直播專訪，談及2日環南市場聯合記者會上，無黨籍立委林昶佐吐槽他，卻被市場自治會長林勝東怒嗆作秀，柯文哲嘲諷林昶佐「害人害己」，還稱自己被設局。對此，林昶佐今晚受訪僅表示，「不清楚柯市長怎麼會這樣想」，現在最重要的就是清零，生活恢復常軌，其他部分沒有什麼好討論的。

環南市場爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染，中央疫情中心指揮官陳時中、台北市長柯文哲、無黨籍立委林昶佐等人2日到場視察，並朝開聯合記者會，林昶佐吐槽柯文哲防疫政策；不料，卻遭環南市場自治會會長林勝東怒嗆「作秀」、「沒有為萬華做事」。

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柯文哲今晚接受趙少康專訪談及此事，柯文哲先是笑說「害人害己」，被問到有沒有跟林勝東套招，並稱連林勝東是自治會長都不曉得，更提到當天中央說要開聯合會議，到現場才發現，「天啊原來設局設好了、請君入甕，把我騙到那邊去！」

對此，林昶佐今晚受訪時僅簡短回應，「不清楚柯市長怎麼會這樣想」，不過這波疫情已經到最後階段，大家一起拚一下就能清零、逐步恢復生活常軌，這是最重要的，其他部分覺得沒什麼好討論的。

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