2024藍白合or綠白合？ 柯文哲：我覺得都可能

台北市長柯文哲認為，2024藍白合、綠白合都可能。 （圖擷取自趙少康YouTube）

2021/07/07 21:24

〔記者陳昀／台北報導〕台北市長柯文哲2022年底任期屆滿，今晚接受直播專訪時他針對2024總統大選表示，不選才要宣布，該怎麼做就怎麼做，行就行、不行就算了，不強求。被問及藍白合有無可能，他說「看怎麼合」，又被追問「藍白合、綠白合哪個可能？」他說：「我覺得都可能」。

柯文哲今晚接受同樣有意角逐2024總統大位的中廣董事長趙少康直播專訪，節目命名為「王見王的高峰對談」，柯文哲表示，他對2024的態度很簡單，就一直做，只有不選才要宣布，要選不用宣布，也不強求，選就選、不選就算了，「我媽媽還特別問我真的這樣想嗎？我說人在世界上也不用強求，人還是天決定。」這幾年他還是照自己的態度做事，不會太遷就，畢竟他幹過17年台大外科加護病房主任，人格已經定型，每天看生死，所以很自然。

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柯文哲說，2020年總統大選大家為什麼猜錯，以為他會選輸再回去當台北市長？他的邏輯不是這樣，改變這個國家不是當總統，證嚴法師對台灣影響力絕對比蔡英文大，做人也要有道義，他要是跑了，北流、北藝大巨蛋3個一定全毀，「我們還是全力善後，北流預計10月開幕、北藝明年4月試營運、大巨蛋我覺得被卡太久，坦白說也差不多了」

針對卸任後下一步，柯文哲說，他2022年12月25日卸任，離總統大選也才13個月，他態度就是該怎麼做就怎麼做，行就行，不行就算了，人自然就好。

被趙少康問及「藍白合」可能性，柯文哲說，看怎麼合啊，台灣局勢變化太快，到時候再講，他覺得藍綠這種東西越來越淡。趙追問「藍白合、綠白合」哪個可能？柯回說：「我覺得都可能，台灣政治顏色會越來越淡，民進黨故意挑起台灣仇恨，但台灣大部分的人都認同我是台灣人，民進黨政府每天搞這些實在是（搖頭），搞這些有票啊，要不是反送中小英怎麼有那麼多票，有效啊所以才樂此不疲。」

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