總統大選高市增設183個投票所 選舉人230萬全國第2多

因應明年1月11日正副總統及立委選舉，高雄市選委會今午於新興區公所模擬投開票，模擬選民撕毀選票。（記者黃良傑攝）

2019-11-01 22:47:46

〔記者黃良傑／高雄報導〕因應明年1月11日正副總統及立委選舉，高雄市選委會今午於新興區公所模擬投開票，高市預估有近230萬選舉人數，投開票所增加183處，多達2006個投開票所會同步進行，估計2萬7千多名選務人員當天投入，因此，特地模擬撕選票等14種狀況，應變投票當日可能發生的狀況，提升選務人員的應變能力。

副市長也是高市選委會主委陳雄文特地到場觀看演練，現場模擬選舉人未帶身分證，擬以其他證件進入投票，以及攜帶手機或攝影，另模擬選舉人亮票、撕票等情況，以及未將選票投入票匭、遲不離開投票區等，還模擬有坐輪椅投票，孕婦或年長者投票，選務人員如何協助、處置。

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演練都是新興區公所人員所扮演，不乏有人曾有經驗也遇過狀況，演起來生動逼真，因應起來駕輕就熟，高市選委會指出，明年1月11日將總統大選，還有立委選舉，共有3張選票，還包括攸關不分區立委的政黨選票，估計高雄市選舉人數高達230萬人，是全國第2高。

副市長陳雄文表示，為避免去年公投綁大選，民眾排隊久候投票情況再發生，選委會針對選舉人數超過1500以上投票所，檢討分設或另覓較寬敞投票所取代，今年高市將增設183個投票所，達2006個所，圈票遮屏每所至少增加1具，以加快領、圈、投票速度。

模擬不良於行坐輪椅投票，選務人員如何協助、因應。（記者黃良傑攝）

明年總統大選高市增設183個投票所，選舉人高達230萬全國第2，副市長陳雄文說明市選委會因應之道。（記者黃良傑攝）

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