不怕韓國瑜學毛澤東！范世平：綠營有「巨砲巡洋艦」

范世平認為，民進黨內的「巨砲巡洋艦」是蘇貞昌，蘇對於韓的抨擊有顯著效果。（資料照，本報合成）

2019-11-01 20:51:12

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜爭議言行不斷，台師大政研所教授范世平認為，韓國瑜的「毛澤東式」打法引發高度關注，蔡英文陣營也被迫被動回應，但綠營有「巨砲巡洋艦」可與之抗衡，每次針對韓國瑜提出質疑都可獲得顯著效果。

范世平今（1）日在臉書表示，蔡英文陣營目前被迫被動回應韓國瑜拋出的爭議言論，被韓陣營牽著鼻子走，韓的言論可輕易攻占媒體版面，但民進黨內有「巨砲巡洋艦」蘇貞昌，每當蘇出面質疑韓國瑜，引發的輿論效果相當顯著，雖然會受到藍粉抨擊，但蘇貞昌也沒在怕。

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范世平指出，韓國瑜就是不怕負面評論，意圖以聲量蓋過蔡英文的政績，但韓國瑜先前主張的「無色覺醒十大聲明」，如果能被逐條提出檢驗，屆時反而是韓要躲媒體，若能激出中產階級、年輕人對韓國瑜言行的憂慮感與不滿情緒，就能讓他們有出來投票的動力。

范強調，面對韓國瑜「毛澤東式」的「游擊戰」，不能只採取「正規戰」打法應對，宛如1949年國民黨軍隊的美式裝備與人數優勢，卻被解放軍的「小米加步槍」擊敗，韓國瑜目前持續主導議題，宜盡快從韓口中搶回話語權。

范世平臉書全文

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