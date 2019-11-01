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難怪立委參選人想跳海！連勝文砲轟藍營不分區名單

連勝文認為，若現在傳出的國民黨不分區立委安全名單是真的，完全不曉得如何令人給予支持。（資料照）

連勝文認為，若現在傳出的國民黨不分區立委安全名單是真的，完全不曉得如何令人給予支持。（資料照）

2019-11-01 20:42:41

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨先前傳出不分區立委6名安全名單，引發藍營台南區域立委參選人直呼「我們區域立委參選人真正得去跳海了」，中央黨員連勝文對此表示，此份單倘若屬實，就是典型的以私害公，會拖垮高雄市長韓國瑜的總統選情。

國民黨不分區立委6名安全名單包括黨主席吳敦義、立院黨團總召曾銘宗、中常委姚江臨、全國農田水利會會長林文瑞、副主席曾永權、台南市黨部主委謝龍介；連勝文在臉書上發文指出，希望這個消息是假的，去突顯國民黨中央自私自利、攻於算計，以馬屁為上的宮廷政治形象，來打擊國民黨的政黨支持度。

連勝文指出，現在的國民黨已經無法再一手遮天，倘若名單屬實，那就是典型的以私害公，不但會更進一步拖累韓國瑜選情，也會害慘藍營立委參選人們，恐導致國民黨立院過半的大夢破碎，成為國會最大黨願景化為烏有。

連勝文強調，這份真假未定的名單，不要說會讓國民黨立委候選人去跳海，「連我都不知道要如何說服朋友們支持」，若黨內有權、有勢的高層，在關鍵時刻不能以大局為重，還在考量個人利益，恐怕下一任黨主席，面對群情激憤的支持者，也必須要做出嚴厲的處分。

連勝文臉書全文

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