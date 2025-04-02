2縣市低溫特報恐跌破10度！仍有短暫雨

中央氣象署表示，今天大陸冷氣團持續影響，各地早晚仍寒冷。（資料照）

2025/04/02 06:55

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（2日）大陸冷氣團持續影響，各地早晚仍冷，北部及東北部白天天氣亦涼；預測中部以北及東北部低溫約12至14度，其他地區15至17度，苗栗及新北有局部10度左右或以下氣溫發生機率，請注意防範。

白天高溫北部、東北部及東部約18至20度，其他地區21至25度，離島澎湖全天17至20度，金門11至20度，馬祖10至17度。

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此外，氣象署今天凌晨4時32分發布低溫特報稱，大陸冷氣團影響，上午新北市及苗栗縣局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。

天氣方面，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，西半部地區亦有零星短暫雨，澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

空氣品質方面，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級；中部空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

明天（3日）清晨大陸冷氣團及輻射冷卻影響，天氣仍冷，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫回升，西半部日夜溫差大。

4日輻射冷卻影響，中部以北清晨氣溫仍偏低，日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，午後中南部山區亦有零星短暫陣雨。

5日起水氣逐漸增多，5日基隆北海岸、東半部地區、恆春半島有局部短暫雨，北部地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

6日至8日北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 13 ~ 18 14 ~ 21 17 ~ 24 15 ~ 20

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

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