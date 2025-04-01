為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    大甲媽全台最大「起駕宴」席開1500桌 駐駕時地一次看

    鎮瀾宮在大甲體育館舉辦「起駕宴」，來賓一起舉杯開桌。（記者張軒哲攝）

    鎮瀾宮在大甲體育館舉辦「起駕宴」，來賓一起舉杯開桌。（記者張軒哲攝）

    2025/04/01 23:12

    〔記者張軒哲／台中報導〕一年一度的大甲鎮瀾宮媽祖遶境將於4月4日晚間起駕，展開為期9天8夜的徒步進香之旅，鎮瀾宮今（1）日晚間在大甲體育館舉辦「起駕宴」，席開全國最大規模1500桌宴請進香的各友廟、工作人員及地方人士。鎮瀾宮董事長顏清標演唱台語歌曲「金包銀」博得熱烈掌聲。

    「大甲媽」遶境進香將於4月4日晚間10時45分起駕，途經台中、彰化、雲林、嘉義等4縣市，4月5日晚上駐駕彰化市南瑤宮、6日駐駕西螺鎮福興宮、7日抵達新港鄉奉天宮並於8日舉行祝壽典禮、9日駐駕西螺鎮福興宮、10日駐駕北斗鎮奠安宮、11日駐駕彰化市天后宮，12日駐駕台中市清水區朝興宮，13日回鑾大甲鎮瀾宮安座。

    台中市長盧秀燕到場致意，祈求「大甲媽」庇佑國泰民安、風調雨順，預祝活動圓滿成功。盧秀燕表示，前兩天台中還在下雨，今日天氣轉好是媽祖的慈悲與靈感顯現，相信媽祖的慈悲靈驗，一定會庇佑遶境平安順利、圓滿成功。另她也拜託信眾們在遶境途中要注意自己的安全、健康，祝福鎮瀾宮香火持續鼎盛、信徒滿天下。

    歌手蔡秋鳳演唱時，顏清標上台同歡，他謙稱自己憂心在這麼盛大的場合唱不好，怕會「漏氣」，但他隨後唱完整首「金包銀」，全場歡聲雷動，連蔡秋鳳都稱讚唱得很好。

    鎮瀾宮董事長顏清標（中）演唱台語歌曲「金包銀」博得熱烈掌聲。 （記者張軒哲攝）

    鎮瀾宮董事長顏清標（中）演唱台語歌曲「金包銀」博得熱烈掌聲。 （記者張軒哲攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播