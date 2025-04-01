大甲媽全台最大「起駕宴」席開1500桌 駐駕時地一次看

鎮瀾宮在大甲體育館舉辦「起駕宴」，來賓一起舉杯開桌。（記者張軒哲攝）

2025/04/01 23:12

〔記者張軒哲／台中報導〕一年一度的大甲鎮瀾宮媽祖遶境將於4月4日晚間起駕，展開為期9天8夜的徒步進香之旅，鎮瀾宮今（1）日晚間在大甲體育館舉辦「起駕宴」，席開全國最大規模1500桌宴請進香的各友廟、工作人員及地方人士。鎮瀾宮董事長顏清標演唱台語歌曲「金包銀」博得熱烈掌聲。

「大甲媽」遶境進香將於4月4日晚間10時45分起駕，途經台中、彰化、雲林、嘉義等4縣市，4月5日晚上駐駕彰化市南瑤宮、6日駐駕西螺鎮福興宮、7日抵達新港鄉奉天宮並於8日舉行祝壽典禮、9日駐駕西螺鎮福興宮、10日駐駕北斗鎮奠安宮、11日駐駕彰化市天后宮，12日駐駕台中市清水區朝興宮，13日回鑾大甲鎮瀾宮安座。

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台中市長盧秀燕到場致意，祈求「大甲媽」庇佑國泰民安、風調雨順，預祝活動圓滿成功。盧秀燕表示，前兩天台中還在下雨，今日天氣轉好是媽祖的慈悲與靈感顯現，相信媽祖的慈悲靈驗，一定會庇佑遶境平安順利、圓滿成功。另她也拜託信眾們在遶境途中要注意自己的安全、健康，祝福鎮瀾宮香火持續鼎盛、信徒滿天下。

歌手蔡秋鳳演唱時，顏清標上台同歡，他謙稱自己憂心在這麼盛大的場合唱不好，怕會「漏氣」，但他隨後唱完整首「金包銀」，全場歡聲雷動，連蔡秋鳳都稱讚唱得很好。

鎮瀾宮董事長顏清標（中）演唱台語歌曲「金包銀」博得熱烈掌聲。 （記者張軒哲攝）

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