國民黨青年軍稱孫文「容共」是形勢所逼 網友傻眼砲轟！

國民黨立院黨團總召傅崐萁前助理、罷免綠委吳思瑤「地動刪瑤」召集人賴苡任。（資料照）

2025/04/02 00:00

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立院黨團總召傅崐萁前助理、罷免綠委吳思瑤「地動刪瑤」召集人賴苡任，近日針對吳思瑤批評國民黨親中，竟公開稱國父孫中山過去有段時間也曾主張過「聯俄容共」，是因為「形勢所逼」，其發言曝光引發大批網友砲轟。

中選會上週五（3/28）公布罷免案最新罷免查對結果，除了罷免泛藍立委案35件，新增罷免綠委吳思瑤、吳沛憶、蘇巧慧、張宏陸、蔡其昌、何欣純、陳瑩、伍麗華8人。罷免吳思瑤團隊「地動刪瑤」本週一（3/31）舉辦志工隊訓練，戰鬥藍領袖趙少康與前台北市長郝龍斌前往站台。

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不料當天團隊召集人賴苡任受訪時，針對吳思瑤批評國民黨路線親中，竟要吳思瑤閉嘴少說話，「她對中華民國歷史以及國民黨的黨史不熟悉，不熟悉的領域你就少說話！孫中山過去有一段時間，他有主張過聯俄容共，形勢所逼，階段性所需。吳思瑤，你論述你自己的事情就好，你可以論述你民進黨黨史，因為國民黨黨史跟中華民國黨史你不熟悉，連這種最簡單、最基本的道理你都不懂嗎？」

賴苡任的發言曝光後讓大批網友炸鍋，「孫文聯俄容共是為了對抗北洋軍閥，你現在提這個是要聯合中共來對抗誰？」、「笑死，誰才沒讀書啊！ 兩次容共都慘兮兮，賴苡任才是沒學好歷史，第一次寧漢分裂，第二次逃來台灣，第三次你們要逃去哪？」、「X的，人家朱立倫，前面才剛喊反共，你賴苡任就說容共扯後腿」、「證明國共果然一家親」、「既然要談國民黨的歷史，又要談聯俄容共，那是不是該提一下已知兩次的聯俄容共的下場哪次不是國民黨慘敗？」、「當年聯俄融共，最後國民黨被趕來台灣，現在他們還要聯共抗台，下一個去的地方又是哪？」

網紅徐閉在Threads發文批：「國民黨青年軍的賴先生，不熟悉的領域你真的少說話，就讓綠吱來帶中國國民黨回顧什麼是聯俄容共，結果如何。聯俄容共，就是第一次國共合作，英文是什麼？First United Front，第一次統一戰線。當時孫文為了對抗北洋政府，允許中國共產黨員加入國民黨，還跟大家說這樣是號召更多人擁護三民主義。當時當然有人罵國民黨赤化，結果孫文說『國民黨把共產主義看作是三民主義的好朋友，但絕不做共產主義者；國民黨吸收共產黨人加入，但絕不混同於共產黨』。」

「你們聽聽這個投機態度跟台灣第三勢力像不像？後來孫文去世，國民黨內的共產黨員開始控制國民黨內的重要職位，造成國民黨內部分裂。中國共產黨的周恩來後來評價第一次國共合作時提到，『大革命的失敗，主要是沒有按照共產國際的指示去篡黨篡政篡軍，搞土地革命，以武裝鬥爭為中心』。看到了嗎？中共要的始終就是鬥爭，周恩來認為第一次國共合作失敗，是因為他們沒有奪取國民黨的政黨和軍隊。土地革命就是要打你各位有房子的人，侵佔你們的房產；武裝鬥爭就是要殺你各位有私人財產的人。」

東吳大學政治學系助理教授陳方隅也在臉書發文吐槽：「頭腦好棒棒！當年中國國民黨『聯俄容共』之後要『清黨』耶！然後下場是丟掉了整個中國大陸呢！這些國民黨青年軍們真的是非常『天真可愛』，其實，如果這麼想要聯俄容共、這麼想要加入共產黨的話，直接搬過去中國就可以了喔！不需要把台灣人都拖下水，謝謝。」

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