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    台北永康街劃設週末徒步區 母親節起試辦

    台北市長蔣萬安表示，徒步的消費者才是商圈繁榮的真正客源，永康街將於5月起試辦週六、日徒步區。（記者何玉華攝）

    台北市長蔣萬安表示，徒步的消費者才是商圈繁榮的真正客源，永康街將於5月起試辦週六、日徒步區。（記者何玉華攝）

    2025/04/02 06:08

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安決心要將台北市從「車本位」的城市設計調整為「人本位」，將自5月的母親節開始試辦永康徒步區，每週六、日下午2點到晚間8點，封街範圍是從信義路口的永康街到永康公園（永康街14巷）；4月公告一個月期間，當地住戶可到指定地點申請自用車輛「特別通行證」。

    蔣萬安在3月11日市政會議裁示將永康街轉為徒步區後，3月30日召集跨局處會議；他在會中表示，很多市民回饋在國外旅遊的經驗，許多國家的大城市裡，最繁榮或是最有特色的街區，幾乎都是徒步空間。這也是他的感受，當走在東京澀谷時，非常享受那種自在走路的心情，因此他決心要將台北市原本以「車本位」為主的城市設計，慢慢調整為「人本位」，讓市民有更多安心行走消費的空間。

    蔣萬安也提到，這兩週親自拜訪永康商圈的兩位里長、兩位商圈理事長說明，並聽取意見；里長們反映了改為徒步區對當地居民可能造成的影響，以及對各項配套措施的建議，經與各局處多次討論，將自母親節開始試辦永康徒步區。

    永康徒步區封街範圍從信義路口的永康街到永康公園（永康街14巷），封街時間為每週六、日下午2點到晚間8點。市府將從4月起公告一個月，公告期間，當地住戶可以到指定地點，申請自用車輛的「特別通行證」，持有特別通行證的車輛，未來仍可自由進出徒步商圈。緊急救難的救護車、消防車、復康車輛，也可以進入。

    蔣萬安也提到下一個目標是捷運中山站旁的心中山線形公園，上週六試辦兩個半小時的封街，現場人潮聚集，都很享受「行人我最大」的徒步樂趣，相信店家很快會看清，徒步的消費者才是商圈繁榮的真正客源。他強調，「以人為本」是他對台北市建設的最重要理念，5月母親節那一天，他希望很多市民能夠去永康街感受那種走在大馬路上的自在感。

    台北市長蔣萬安表示，徒步的消費者才是商圈繁榮的真正客源，永康街將於5月起試辦週六、日徒步區。（記者何玉華攝）

    台北市長蔣萬安表示，徒步的消費者才是商圈繁榮的真正客源，永康街將於5月起試辦週六、日徒步區。（記者何玉華攝）

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