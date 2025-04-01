筆桿接力罷免到底！文學界罷免不適任立委 共1043人串連

台灣文學界罷免不適任立委連署，破千人挺大罷免。（圖：擷自楊双子臉書）

2025/04/01 23:04

〔記者蘇孟娟／台中報導〕大罷免第2階段連署倒數計時，台灣文學界罷免不適任立委連署，3月20日重啟連署，限定10天連署截止，重啟連署發起小組成員代表楊双子指出，總計兩階段共有1043名文學人串連支持，展現「筆桿接力罷免到底」。

藍白立委去年在立法院強行通過惡法，更無差別大砍中央總預算，其中文化部共遭刪除11億元、凍結34億元，多處藝文場館業務費被凍結30%，重創國內文化發展，文學界不再沈默，包括去年獲美國「國家圖書獎」的小說家楊双子等41名作家領銜，2月10日發起「2025主張罷免不適任立委，是我們的義務」的台灣文學家連署聲明，因人力有限下，採限時連署，共獲161名作家連署，201人共同發聲。

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楊双子說，但因上次限時連署後續接獲許多作家表明加入連署之意願，促成發起小組成員討論重新開啟連署，考量能呼應各地公民團體發起的大罷免運動「第2階段罷免連署」，3月下旬重啟連署，限時10天開放連署。

楊双子指出，連署時間截止，總計兩階段共有1043名台灣文學作家參與挺大罷免。

楊双子說，今日雖然是愚人節，但1043名台灣文學家並沒有在開玩笑，展現「筆桿接力罷免到底」，更突顯「當文化政策遭到戕害成為事實，罷免不適任立委就是義務」，文學界連署聲援公民團體發起的大罷免行動。

楊双子引「主張罷免不適任立委，是我們的義務」台灣文學作家連署聲明主文指出，為了遏阻台灣文學發展路上的潛在風險，支持罷免不適任的立法委員，直到不適任立委停止摧毀台灣文學，文學有權干涉政治，直到政治停止干涉文學。

楊双子也呼籲，若在連署作家名單上看見喜愛的作家，歡迎引用連署名單並聲援這位作家，盼大家起身行動、並肩作戰。

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