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推0利率就學貸款！韓國瑜再開競選支票

韓國瑜今天在桃園承諾未來若當選總統，要努力讓銀行提供0利率的就學貸款。（記者許麗娟攝）

韓國瑜今天在桃園承諾未來若當選總統，要努力讓銀行提供0利率的就學貸款。（記者許麗娟攝）

2019-10-31 19:10:51

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今（31）日造訪桃園時再提出學生政見，他指出自己若當選總統，要幫忙降低就學貸款的利息，甚至提供免息貸款，用政府公帑補貼年輕人學費，此張競選支票被網友砲轟「錢哪裡來」？

綜合媒體報導，韓國瑜今天在中壢華勛公園的鄉親見面會中表示，青年學子視野無法開啟是因為低薪問題，當中最大的難題是就學貸款，若能夠成為總統，他承諾幫助學生們向銀行借錢時利息可以降到最低，甚或每家銀行都不收取就學貸款利息，讓政府補貼這一塊。

韓國瑜認為，台灣一定要趕快國際化，努力培養新世代，政府斥鉅資投資年輕人相當值得，此舉也是在投資未來，韓國瑜目前已對國民黨立法院黨團提出自己的政見，望推動銀行給予就學貸款「無息借貸」。

此事被轉貼至臉書粉絲專頁「打馬悍將粉絲團」後，不少網友齊聲罵道「又來這招？就看看有多少年輕人會被騙」、「乾脆跟德國一樣免學費，還有免息的助學金BAföG，但要繳重稅，大家要繳嗎？」、「什麼時候要說：住者有其屋，每個人配一間3房2廳大車位」、「全台灣所有一切免費如何？」、「乾脆每個人送一間屋子，一台賓士，兒女學雜費全免等等。然後蓋很多機場，讓家家戶戶出國方便。然後提供國人每年免費到國外旅居3個月」。

臉書粉絲專頁「打馬悍將粉絲團」全文

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