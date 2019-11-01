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嗆中國就是沒出社會？律師轟張善政：7國元首都在嗆

張善政（圖左）認為，年輕人嗆中國是因為沒出社會，律師發現此言論恰好證明韓國瑜（圖右）陣營缺乏國際觀念。（資料照）

張善政（圖左）認為，年輕人嗆中國是因為沒出社會，律師發現此言論恰好證明韓國瑜（圖右）陣營缺乏國際觀念。（資料照）

2019-11-01 20:49:29

〔即時新聞／綜合報導〕前行政院長張善政現為韓國瑜國政顧問團召集人，他近期接受中國媒體專訪，稱台灣年輕人還沒出社會，「覺得跟對岸嗆聲很爽，有點逞口舌之快」，律師黃帝穎對此認為，目前全球7大國家元首齊聲譴責中國，難道也是因為「年輕沒出社會」？

律師黃帝穎今（1）日在臉書表示，張善政的言論令各界傻眼，原來美國總統川普在「美中貿易戰」和「香港反送中」嗆中，原因是川普是年輕人沒出社會？英國時任首相梅伊要求中國遵守「中英聯合聲明」維護港人尊嚴，英國首相嗆中，也是因為年輕沒出社會？

黃帝穎指出，今年G7高峰會，加拿大、法國、德國、義大利、日本、英國、美國領導人，以及歐盟代表都有出席，會中特別點出香港議題，聲明內容為「支持1984年中英聯合聲明所陳述的香港自治」，按張善政的說法，歐盟與美德英日等七國共同嗆中，是因為年輕沒出社會？

黃強調，張善政近期被認為屢替韓國瑜善後，此次發言正好證明韓營缺乏國際腦，無法與全球文明國家態度一致，甚至反批年輕人嗆中國是因為沒出社會，這樣的國政顧問團淪為義和團，始終無法理解年輕人對民主、人權的信念，「嗆中」是與國際接軌，更是同理心的人格表現，「這是草包永遠無法理解的」。

黃帝穎臉書全文

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