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愛說謊會......下「拔舌地獄」！高雄蓮池潭這浮雕爆紅
2019-11-01 00:54:03
〔即時新聞／綜合報導〕高雄市著名觀光景點蓮池潭最近成為網友話題焦點，景區內的龍虎塔有尊地獄浮雕，闡述「拔舌地獄」的場景，許多網友認為遭拔舌的雕像「十分眼熟」，在臉書瘋傳。
以罷免韓國瑜為宗旨的臉書社團「公民割草行動」，近期有民眾上傳1張照片，並說明這是高雄蓮池潭龍虎塔內的「拔舌地獄」浮雕，小鬼正掰開1名裸身男子的嘴，拉出男子的舌頭，準備拔刀割除，這名受地獄刑罰的禿頭男子僅剩耳朵附近還有些毛髮。PO文民眾指稱，此警世浮雕意在說明人於世間犯下「說謊、跳票、欺騙、幹話」太多等罪，下地獄後會被拔舌頭。
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不過，眾多網友卻對網路上流傳的照片格外有興趣，有人指稱「這位被拔舌的人好眼熟啊！？」也有其他網友留言提到「明天立馬去朝聖，記得要穿割草背心合照」、「真的有像，難怪那麼會說謊」、「草包根本不怕，他比鬼恐怖」、「會不會被市府砍掉」、「韓導午夜夢迴，大概睡不安穩囉！」。
據悉，「拔舌地獄」為「十八層地獄」中的一層，是民間相當風行的傳說，由古印度婆羅門教、印度教與佛教演變而來，在不同經典的詮釋裡，地獄層數與名稱皆有所不同。