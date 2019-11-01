蔡阿嘎爆料！韓國瑜找上門邀約拍片 網友大「倒彈」

蔡阿嘎爆料，收到韓國瑜的邀約信，韓希望可以一起拍影片。（圖擷取自蔡阿嘎YouTube）

2019-11-01 23:25:56

〔即時新聞／綜合報導〕知名YouTuber蔡阿嘎過去曾與許多政治人物合拍影片，也曾與總統蔡英文同框，他今（1）日爆料高雄市長韓國瑜找上門，請求合作拍片，蔡對此詢問網友看法，不少人直呼「和韓國瑜拍絕對退訂！」，但也有網友贊成「叫韓國瑜來把政見講清楚」。

韓陣營信件內容稱讚蔡阿嘎的母語教學很有趣，網友質疑韓不尊重母語，用意何在。（圖擷取自蔡阿嘎YouTube）

蔡阿嘎透過YouTube影片 公布韓國瑜信件內容，是由其幕僚發出，內容寫道「在此想邀請您與我們合作拍片。您是位秉持著愛國精神的創作者，更是位以本土語言創作聞名的創作者，像是嘎名人尬台語系列，內容生動精彩又有趣，非常令人印象深刻，若有機會與您合作，相信一定會出現許多趣事。十分期待您能與我們合作，時間、地點與預期合作內容等等，皆可以後續共同討論與決議，若對於信件有任何疑問也歡迎回信給我們，且讓我們知道您的想法，謝謝。」

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蔡阿嘎公布韓陣營的合作邀請信，內容提到蔡阿嘎可以報價。（圖擷取自蔡阿嘎YouTube）

蔡阿嘎認為，韓陣營這樣的舉動可想而知是要打空戰，且應該也有找其他YouTuber談合作，但考量到觀看影片的衣食父母、網友、受眾群年紀比較偏低，不是韓國瑜的受眾群，此次拍片公布此事目的是要讓大家討論，發表自己想看、不想看的原因。

許多網友認為「別吧...拍了之後感覺會掉很多粉」、「拜託，不要！他的曝光率已經夠高了！」、「不想看。不想看。不想看」、「完全不想，身為高雄人超級討厭他」；也有網友提到「要，然後再偷偷邀請館長一起來」、「拍啊，然後直接把他的政見搬上來叫他好好的說清楚講明白」。

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