模擬總統立委選舉投開票 這幾種行為毋湯喔！

2019-10-16 17:59

〔記者許國楨／台中報導〕因應明年第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉，台中市西屯區公所舉辦投開票程序模擬演練觀摩會，除測試投開票所需時間及投開票作業狀況處置，也模擬選民投票時最常犯的幾種錯誤，希藉此提升選務人員對突發狀況應變能力，同時呼籲民眾注意以免因此觸法。

台中市選舉委員會指出，第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉將於明（109）年1月11日舉行投票，本次選舉有3種選票，包括總統副總統、區域或原住民立法委員及政黨票，為了讓選舉能圓滿順利完成，特別委請西屯區公所辦理投開票作業程序模擬演練。

而這項演練今天下午在西屯公所舉行，全市其他區公所也派員到場觀摩，過程中同時邀請市民參加，希望讓市民體驗實際投票狀況，提升選務人員對突發狀況應變之能力，而根據歷年來選務經驗中，選民最常犯的幾種違反選罷法的錯誤包括，一、攜帶手機進入，處1年以下有期徒刑、拘役或科3萬元以下罰金。二、拍攝選票內容，處5年以下有期徒刑，併科50萬元以下罰金。

三、撕毀選票，處5千元以上5萬元以下罰鍰。四、圈選後出示給他人看，處2年以下有期徒刑、拘役或科20萬元以下罰金。

西屯區區長陳寶雲表示，公所同仁為了達成任務，事前已進行多次預演、修正、再預演，讓演練內容更圓滿，也將最完整且正確的投開票作業程序提供給每一位選務人員，大家共同順利完成明年初的選務工作，同時也呼籲民眾投票時注意上述幾種常犯的錯誤，以免觸法。

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