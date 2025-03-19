影視圈挺大罷免第2片「每日一字」公開 提醒「一階簽過二階再簽」

影視工作者發起「Taiwan Action影片計畫」，透過製作影片推動挺罷免行動。今天上午也再度發布第二支影片「每日一字」，除了提醒「國字沒寫好，會有不好的東西混進來」，也呼籲「第一階段簽過，第二階段也要來喔」。（圖擷自YouTube）

2025/03/19 09:25

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕逾百位影視工作者近日聯合發起「Taiwan Action影片計畫」，透過製作影片推動挺罷免行動。繼上週推出首支影片「倒垃圾」，呼籲民眾積極參與罷免行動，今天上午也再度發布第二支影片「每日一字」，除了提醒「國字沒寫好，會有不好的東西混進來」，也呼籲「第一階段簽過，第二階段也要來喔」。

藍白兩黨立委狂刪中央政府總預算引爆各界不滿，百餘位台灣影視工作者日前串聯響應，參與支援罷免團體的影片拍攝行動，不過近日也傳出該計畫社群帳號遭惡意檢舉停權，發起行動的金馬獎最佳紀錄片導演楊力州也遭到恐嚇「等著被處理！」楊為此向警方報案，警方也著手偵辦並鎖定特定對象。

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「Taiwan Action」今上午再度發布不到1分鐘的短片，影片中提醒聯署書要留意錯字的問題，一開頭就點名「汐止的黃先生」，並以「國」字舉例，指若是沒寫好不僅貽笑大方，且國字破掉也會有很多東西「跑進來」，像是「跑來依親、跑來用健保、跑來投票」、「跑來像徐美鳳一樣當立委」。在影片後半段也不忘提醒，如果怕連署書被撕毀，建議可以到現場請罷免志工幫忙，最好「樓上揪樓下，阿母揪阿爸」，同時也呼籲，民眾如果「第一階段簽過，第二階段也要來喔」。

影視工作者發起「Taiwan Action影片計畫」，透過製作影片推動挺罷免行動。今天上午也再度發布第二支影片「每日一字」，除了提醒「國字沒寫好，會有不好的東西混進來」，也呼籲「第一階段簽過，第二階段也要來喔」。（圖擷自YouTube）

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