罕見！共軍高屏外海軍演 瑞士外交部向中方示警

瑞士外交部長凱西斯。（歐新社資料照）

2025/03/19 09:06

〔中央社〕針對中國解放軍2月間無預警在高雄、屏東外海劃設實彈操演區，瑞士外交部長凱西斯昨天在聯邦議會答詢稱，他已向中國當局及中國駐瑞士使館發出警告。中立國瑞士的罕見舉動凸顯台海重要性。

解放軍在2月間先後在澳洲東岸塔斯曼海、台灣高雄及屏東外海無預警劃設操演區，進行實彈射擊訓練，違反國際慣例並為國際飛航、航海安全帶來高度危險，引起澳洲、紐西蘭及台灣政府抗議。

請繼續往下閱讀...

瑞士聯邦議會（Federal Assembly）議員阿多爾（Jean-Luc Addor）在3月11日質詢瑞士外交部對此有何反應，他批評中國此舉違反常規，對於瑞士具重要經濟及商業利益的地區製造了巨大意外衝突的風險。阿多爾是瑞士國會友台小組共同主席。

根據聯邦議會網站，外交部長凱西斯（Ignazio Cassis）在17日答覆瑞士政府的行動。他表示，台海地區的緊張情勢令人擔憂，外交部已在13日向中國當局及其駐伯恩的代表發出警示，提醒軍事演習中的錯估可能導致這個高風險地區的局勢升級。

凱西斯強調，這項訊息是瑞士持續呼籲東亞和南海地區保持冷靜和對話的努力之一。

熟悉瑞士外交人士指出，瑞士身為永久中立國，對各地區的爭端或潛在衝突一向保持緘默，因此這次聯邦外交部長公開聲明已向中國當局示警，頗為罕見，顯示台海和平攸關全球利益，包括中立的瑞士也表達關切。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法