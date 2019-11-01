民主自由要握在手上！蔡英文籲年輕人：明年一定要投票

總統蔡英文1日出席「給台灣的一封信，為台灣加油——與總統談心之夜」晚會。（記者方賓照攝）

2019-11-01 21:31:43

〔記者陳鈺馥／台北報導〕民進黨青年競選總部今日開幕，晚間在北市杭州北路會場舉行「給台灣的一封信」與總統談心之夜活動。總統蔡英文親自與年輕人分享「護國保台」之道，她強調，沒有主權的民主、自由是沒有保證的，看到香港的民主自由一直在倒退，民主自由不是別人給的，民主自由一定要握在自己手上，明年1月選舉一定要去投票

蔡總統提及，去年11月24日選完很多人很失望不滿意，現在站在這與去年場景不太一樣，這期間發生一件很重要事，「我們發現年輕人站出來了！」

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蔡總統表示，她很常去廟裡拜拜握手，剛開始看到都是年紀大的，到了一段時間後開始有年輕人在現場，而且越來越多，年輕人出現還會拿牌子出來，就知道年輕人心裡被觸動，所以要站出來了。

蔡總統指出，她真的有很深感覺，政府做了很多調整及改變，這個動力是來自年輕人站出來，不但在廟口加油，在網路上也活躍起來，今天看到你們根本就是站出來，不是混在中老年人中間，自成一群人來到青年總部。

蔡總統呼籲，「這次選舉重點是一定要去投票」，很多人在笑民進黨說，你們看起來好像很多年輕人支持，但年輕人不可靠，不要到時候睡過頭、懶惰了、要考試就不去投票，這一次做一個可靠的年輕人好嗎？現場年輕人馬上高呼「可以！」

蔡總統強調，不但要去投票，再長隊伍都要排在裡面等到投票為止，不僅自己要去，家裡所有人都要去，至少父母、祖父母、滿20歲家人都要帶去，年輕人要用行動把聲音撐大，如何聲音最大就是2020年一定要投票。

蔡總統談及，台灣人要展現集體意識，台灣人有自己的選擇，一定要堅持自己的價值，一定要展現台灣人的選擇，台下有人說「我們選擇是蔡英文」，不能說這答案是錯的，台灣人的選擇是民主自由。

蔡總統認為，精準答案是台灣人選擇民主自由，沒有主權的民主自由是沒有保證的，看到香港情況民主自由一直在倒退，民主自由不是別人給的，民主自由一定要握在自己手上，握在手上就是2300萬人擁有的主權，要牢牢握在自己手中，絕對不能把它放掉，這就是2020年1月要講給全世界聽的台灣人選擇和價值。

蔡總統表示，今天其實是來催票的，從11月24日看到大家從很失望到再站起來，對2020選戰充滿期待，關鍵就在年輕人，是年輕人讓我們站起來了，關鍵是2020要守住台灣，希望大家用力助選、用力催選，讓民進黨各個立委當選，「他們當選！我一定當選！」

總統蔡英文1日出席「給台灣的一封信，為台灣加油——與總統談心之夜」晚會，並與民進黨主席卓榮泰一起寄出給台灣的一封信。（記者方賓照攝）

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