桃園造勢晚會 韓國瑜：滿意執政明年繼續投給蔡英文

國民黨總統參選人韓國瑜今天晚間到蘆竹五福宮參拜。（記者魏瑾筠攝）

2019-11-01 22:22:32

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕國民黨總統參選人韓國瑜，今晚抵達蘆竹五福宮參拜，這也是他在桃園的倒數第2個行程，現場約湧進近千位支持者，台下熱情粉絲高喊「總統好」的吶喊聲不絕於耳。韓國瑜致詞表示，如果覺得這3年半民進黨蔡英文總統執政非常的好，百業興旺，老百姓一片笑哈哈，欣欣向榮，明年1月11日一定繼續投給蔡英文，絕對沒有問題。

韓國瑜今天晚間抵達蘆竹五福宮，出席「五福臨門改變蘆竹團結晚會」，他在台上致詞表示，五福宮是1661年鄭成功時代就來台，是全台最古老的財神廟，他提及自己開始全台參訪之旅，就是希望台灣安全、人民有錢，表明這趟土地傾聽之旅已經有16天，一路從屏東、澎湖、高雄、台南、嘉義、雲林、彰化再到桃園拜財神的廟，「好多民眾好辛苦，好多民眾已經沒有錢了」！

請繼續往下閱讀...

韓國瑜進一步詢問，40歲、50歲以上的民眾，有多久沒聽到「台灣錢淹腳目」？他提及，在年輕的時候，這句話是從台灣頭講到台灣尾，代表台灣人的光榮、自信心、勤勞、認真打拚還有發自內心努力之後，辛苦有了代價。

韓國瑜說，我們的錢非常非常的多，多到哪裡？年輕人可能不知道腳目，接著把腳舉起來，表示錢已經多到這裡（腳踝）滿出來了，錢都滿出來了，話鋒一轉，他表示，但是這1、20年已經很聽到有人再說這句話了，不客氣的說，這過去流逝的20多年，平心而論台灣沒有大進步。

韓國瑜表示，但是讓我們擔心的、心裡很難過的是，別的國家都在快速的進步，我們過去認為經濟發展沒有我們好的菲律賓、印尼、馬來西亞、新加坡、越南、泰國、柬埔寨，連寮國、香港、澳門、中國沿海的省分、南韓、日本都在快速進步，都在拚經濟。

韓國瑜提及，他今天拜武財神的廟，心裡面很感動、也很感慨，老百姓要的不多，人民要的就是希望安居樂業、人民要的就是認真工作，可以養家活口，可以教育我的孩子，可以把整個家帶好，「人民要的不就是這樣嘛」？

韓國瑜認為，安居樂業要分開看，安居是吃的安心、住的安全、行的安全，社會非常的祥和，樂業是百業興旺，各行各業都可以賺到錢，話鋒一轉，他說，不論政黨如果各位覺得這3年半我們民進黨蔡英文總統執政，非常的好，百業興旺，真的是老百姓一片笑哈哈，欣欣向榮，沒有問題，明年1月11日你們一定繼續投給蔡英文，絕對沒有問題。

韓國瑜說，如果覺得這3年半大家過的苦得不得了，外交走不出去、新南向一敗塗地、兩岸關係緊張對峙、台灣內部紛紛擾擾、各行各業蕭條無比，如果你真的感覺這樣，拜託明年1月11日立法委員投誰？台下口徑一致陳根德，總統投誰？台下仍舊口徑一致韓國瑜。

韓國瑜說，我們講話非常公平，如果大家覺得執政的好，當然要給予肯定，大家覺得3年半執政的成績單非常的好，沒問題，當然要繼續投，如果這成績單交出來，簡直是慘不忍睹。

韓國瑜表示，平常執政不用心，一到選舉搞抹黑，政治操作就像到便利店買一包泡麵，用熱開水一沖這熱開水就可以吃，搞政治泡麵，一到選舉直接抹黑，又黑又瘦又老又醜的韓國瑜踩在地底下不停地抹黑，一黑二黃三花四白五黑六綠，抹個亂七八糟就可以過關，政治人物是不是太好做？

國民黨總統參選人韓國瑜今天晚間到蘆竹五福宮參拜，現場約湧進近千位支持者。（記者魏瑾筠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法