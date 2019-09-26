「找回老朋友」民進黨全代會邀資深黨員與小英同台

2019-09-26 08:49

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨9月28日將舉辦全代會及33周年黨慶，全代會以「2020、世代共贏」為主題，將進行明年大選的首次大造勢。扣連全代會主題，民進黨此次全代會邀請多位資深黨員參與全代會及黨慶活動，並在全代會上請資深黨員上台，與總統蔡英文和黨主席卓榮泰一同慶祝民進黨33歲。民進黨副秘書長林飛帆受訪表示，這樣「找回老朋友」的安排，希望能讓資深黨員看到民進黨新的改變，也讓年輕黨員有機會認識過去創黨的精神。

民進黨今年全代會與黨慶邀請資深黨員共襄盛舉。現年30歲的民進黨副秘書長林飛帆17日就親自拜訪現年91歲的資深黨員朱謝緩鄉，帶上黨慶活動「台灣派對」的邀請函，親邀朱謝緩鄉前來參加。朱謝緩鄉秀出創黨初期的黨證，和林飛帆同框秀新舊黨證，她更拿出了參與民進黨活動的照片跟紀念物、每一次募款餐會的餐券，可見對民進黨的感情。

現年91歲的朱謝緩鄉和林飛帆分享街頭抗爭的豐富經歷，當年她因為對時局不滿，16歲開始走上街頭，從黨外時期就投身街頭運動，與先生陸續加入民進黨，在1987年7月25日入黨、不僅是第一代黨員，過程中更見證不少民主戰役，和多位綠營大老，如陳菊、陳定南等人都是多年好友。

林飛帆受訪表示，在卓榮泰擔任黨主席之後，一直希望民進黨能夠「找回老朋友，邀請新朋友」，因此後來在黨內人事安排上，陸續邀請許多年輕幹部入黨，但也希望新人加入之外，資深黨員能夠傳承經驗，讓民進黨一棒接一棒。這次全代會與黨慶，有了「找回老朋友」的安排，希望能讓資深黨員看到民進黨新的改變，也讓年輕黨員有機會認識過去創黨的精神。

林飛帆表示，今年全代會現場會邀請資深黨員上台，並與蔡總統和卓主席一同慶祝民進黨33歲。民進黨中央也特別製作了紀念小物致贈給這些資深黨員，感謝他們從黨外，到民進黨成立，以及執政後，對黨的貢獻與不斷的支持。此外，包括朱阿嬤跟其他20位資深黨員的訪談故事，也會在928北平東路的「台灣派對」黨慶現場展覽。

林飛帆說，今年民進黨的全代會黨慶以及民進黨的大選主軸，緊扣台灣要贏，世代共贏也是同樣概念。在面對中國對台壓迫的處境，不同世代攜手共贏，社會不同階層團結對外，是我們所期待的。我想這是現在從政的民進黨員，要告訴新舊民進黨員的，也是我們會盡力達成的。

民進黨黨慶「台灣派對」將在9月28日於中央黨部前封街北平東路，安排展覽、音樂表演、市集、論壇等活動，其中邀請大誌總編輯李取中策劃的「民主現場人物展覽」，內容包含了20位資深黨員X20位年輕黨員的「世代對話展」，結合新舊世代40則民主故事的「民主編集」，將在展覽現場限量發放。

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