啟人疑竇！國民黨明提名韓國瑜 135名親中港澳人士將會見

2019-07-27 10:11

〔記者鍾麗華／台北報導〕國民黨全代會28日登場，將要正式提名高雄市長韓國瑜為黨籍總統候選人，「港澳各界總統選舉造勢團」約135人當天也將抵台，並於29日拜會國民黨與韓國瑜，不過，此團副團長、工作小組召集人湯麟華具有中國和平統一促進會香港總會的常務理事身分，遭外界質疑。湯麟華受訪時強調，活動與和統會無關。

高雄市長韓國瑜3月底率團訪問港澳，並進入中聯辦，當時引發爭議，遭致各界批評。而韓國瑜明天正式成為國民黨總統候選人，親中港澳人士也組團前來恭賀並為韓國瑜造勢。

在香港經商的國民黨中央委員張佐民具名發函邀請香港僑界來台，邀請函指出，在7月28至30日「赴台了解選舉形勢，為候選人加油、打氣！」費用全免，包括來回機票、保險與食宿。

爆料者指出，國民黨中央委員邀請友好人士赴台為候選人加油、打氣，相當合理。但該團的其中一名副團長湯麟華，來台念過書、是台大畢業，為台大香港校友會榮譽會長，但特別的是，他也是中國和平統一促進會香港總會的現任常務理事。

湯麟華目前人在香港，他接受本報採訪時表示，他們一行共約130到135人，28日當天分3批抵台，有人晚上才到，所以也來不及參加國民黨全代會。但29日上午已安排到國民黨中央拜會，下午搭乘高鐵南下會見韓國瑜，其他時間是自由活動。至於團費是由香港僑界大家樂捐。對於中國和平統一促進會是否涉入？他則撇清完全無關。

中國和平統一促進會香港總會網站最新的聲明，是7月21日香港群眾在「反送中」遊行中，包圍中聯辦，對官署銘牌及中國國徽擲雞蛋、塗鴉等，發出嚴正的譴責。

事實上，中國和平統一促進會是中國半官方背景支持中國統一的「民間組織」，並在亞、非、歐等國設有分會，被視為中國針對海外華人的統戰機構之一。現任會長是中共政治局常委、全國政協主席汪洋；執行副會長是現任中共統戰部長尤權，其餘副會長多為中國全國政協副主席，顯示雖號稱是民間組織，但官方色彩相當濃厚。

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