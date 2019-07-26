國民黨週日全代會 韓國瑜將拿鋤頭造勢

2019-07-26

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨二十八日將在新北市板橋體育館召開第二十屆第三次全國代表大會，提名高雄市長韓國瑜為總統參選人，並舉行總統、立委參選人聯合造勢活動，文傳會主委程美華、副主委歐陽龍昨召開記者會說明大會訴求「拚經濟、找出路」，以及當天現場要義賣的文創募款小物。

孫中山三民主義復刻版 將交韓義賣

歐陽龍指出，這些文創募款小物除了鑰匙圈、加油棒、環保提袋外，還特別準備國民黨總理孫中山的「總理親筆三民主義原稿」復刻版本，當天將交由韓國瑜義賣，象徵承擔重責大任。

歐陽龍也說，連戰、馬英九、吳伯雄、朱立倫、洪秀柱等歷任黨主席都將出席造勢活動，前立法院長王金平也會到場，並邀請十五位黨籍直轄市、縣市首長出席。

對於總統初選落敗的前鴻海董事長郭台銘不會參加活動，歐陽龍說，這次初選公開透明，就像「天體營」一樣，在韓國瑜出線後，希望全黨可以一心一意支持韓帶領國民黨重返執政，相信郭台銘的問題會迎刃而解，「希望郭董事長會回到我們懷抱」。

國民黨全代會當天通過提名韓國瑜後，隨即安排韓國瑜致詞，並由黨主席吳敦義與韓國瑜手拿鋤頭，象徵鋤破民進黨施政，讓台灣恢復生機。隨後會再安排所有立委參選人分批上台，每人手持保齡球，讓綠色的保齡球瓶「全倒」。

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