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重機彰139線過彎吃紅單法官撤罰 警出示影片：這不算壓車什麼才是壓車？

紅牌重機在139線過彎被警方依危險駕車開罰，但法官撤銷罰單，警方今天提供錄影畫面指「這還不算壓車？」（警方提供）

紅牌重機在139線過彎被警方依危險駕車開罰，但法官撤銷罰單，警方今天提供錄影畫面指「這還不算壓車？」（警方提供）

2024/07/04 10:42

〔記者湯世名／彰化報導〕影片曝光！李姓男子騎紅牌大型重機車行駛於彰化縣139線道，他於彎道兩度「壓車」被檢舉，警方開出兩張「危險駕駛」罰單重罰並吊牌，李男提起行政訴訟，法官認為難以認定是危險駕駛，判決罰單撤。警方今天提供錄影畫面指出，李男過彎膝蓋都快碰地，「若這樣還不算壓車，什麼才是壓車？」認危險駕車無誤，憂心此判例一出，恐引發仿效風潮。

有民眾看過影片後一面倒認為李男確實已構成壓車危險駕車行為，應該開罰。有民眾說，李男壓彎的幅度很大，速度也不慢，很容易失控摔車，應該已構成危險駕車，法官判決撤銷罰單不合理；另有民眾認為，李男過彎車身壓得非常低，很容易造成自己或他人危險，支持警方開罰，法官如此判決會造成不肖騎士認為「壓車是合法的」。

李男去年2月7日騎重機車行駛於139線時於彎道兩度「壓車」，被後方駕駛持錄影畫面舉發，警方開出兩張「危險駕駛」罰單，重罰1萬8000元並吊扣車牌6個月。

李男提起行政訴訟並指稱，他為求穩定而「內傾姿勢過彎」，並無超速等危險駕駛，不能單憑「壓車」就處罰；被告的台中區監理所答辯說，李男「壓車」後間隔僅1分鐘又二度「壓車」，右膝蓋接近道路地面，大幅度變換機車重心，易生機車失去抓地力而傾倒等危險，且該路段彎路都有「慢」標字，李男卻是「壓車」，警方裁罰有據。

法官認為李男行駛於彎道，「壓車」降低重心以利過彎，難以認定是危險駕駛，判決罰單撤銷。

彰化警方今天提供李男騎乘重機過彎的錄影畫面指出，李男2度過彎時膝蓋都幾乎要碰觸路面，大幅度變換機車重心，易生機車失去抓地力而傾倒等危險，以他們過往舉發壓車的案例來看，與李男過彎壓車行為並無二致，且過去發生過彎死傷的事故也幾乎都是因為壓車行為釀禍，不解為何這位法官會做出「獨特」見解？難道一定要「肇禍」才能構成危險駕車？他們憂心此例一開，恐將引發仿效風潮，他們支持監理單位上訴。

警方今天提供錄影畫面指出，李男騎紅牌重機過彎膝蓋都快碰到路面，確已構成危險駕車行為。（警方提供）

警方今天提供錄影畫面指出，李男騎紅牌重機過彎膝蓋都快碰到路面，確已構成危險駕車行為。（警方提供）

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