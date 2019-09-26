民進黨週六黨慶 蔡賴動向受關注

2019-09-26

〔記者陳鈺馥／台北報導〕民進黨九月廿八日將於圓山大飯店舉行卅三週年黨慶及全國黨代表大會，民進黨中常會昨通過「社會同行世代共贏決議文」草案，反對一國兩制統一方案的行動綱領，將送交全代會正式議決。

通過社會同行世代共贏決議文

民進黨「蔡賴配」是否成局，受到關注，民進黨主席卓榮泰昨表示，近日與賴清德見過面，向賴表達在初選民調時，要對雙方當事人權益盡到維護，對自己沒掌握局勢情況感到抱歉。

卓榮泰和秘書長羅文嘉、副秘書長林飛帆等人，昨在中常會後穿著軍綠色飛行外套的「戰服」亮相。民進黨強調，戰鬥時刻已到，要穿上戰鬥服裝，這是展現決心的表現，要一直穿到戰勝那一刻。

卓榮泰提及，會推動「社會同行世代共贏決議文」，是因今年一月中國提出「一國兩制台灣方案」，美中貿易戰也持續展開。台灣未來施政方向到底為何、如何繼續堅持改革、強化執政能力、擴大與民間的合作，這時候都需要一份新的行動綱領，做為全黨未來面對問題，爭取勝選一項重要依據。

卓榮泰說，民進黨希望透過決議文與社會更緊密聚焦，讓外界知道民進黨未來執政規劃，將會堅持改革，讓台灣度過轉型期的痛苦。

林飛帆說明，這份決議文核心精神，第一在堅定捍衛台灣主權上，明確反對一國兩制；第二在主張強化政府民間協力治理機制，提升黨與社會的連結；第三是推動經濟、社會轉型的工程，秉持公平永續。

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