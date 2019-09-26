韓市長準點下班 議員質詢要抽籤

2019-09-26

今明兩天的質詢 約有29人無法如願

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會定期大會昨開幕，今、明兩天的市長韓國瑜施政報告與質詢備受關注。鑒於議會準時散會、市長準點下班的黨團協商結論，議會初步決定採「抽籤」方式，決定哪些「幸運議員」有機會質詢到韓國瑜市長。

綠營質疑為何本次會議突然限縮時間、又沒經過充分討論與配套，有這麼急迫嗎？藍營則認為這是黨團協商決議、少數應尊重多數，且讓議會開會更有效率；時代力量高市議員林于凱感慨，這會期能講話的時間，就要好好把握。

高市議會日前經黨團協商，最終投票決定本屆大會將嚴格控管時間，每個議員提問與官員答詢都必須限制在原規範時間內，意即每人質詢市長時間十五分鐘、部門質詢廿分鐘及總質詢每人五十分鐘，一旦超過立刻關閉麥克風、換下一位發言。

首當其衝的就是今、明兩天市長施政報告與質詢，因時間限制，今天下午三點到六點的質詢時間，原則上僅能提供約十二位議員質詢（每人十五分鐘）；後天上、下午各有三小時，全天僅能供約廿四位議員發問，議會六十六位議員，扣除不用質詢的議長許崑源，六十五人中大概有廿九人無法質詢市長。

為了讓有限的質詢機會公平分配，高市議會擬採取抽籤方式，決定哪位議員有機會質詢市長。原則上今、明兩天上午七點開放議員登記質詢，八點五十分截止登記，若登記人數超過十二位預估可能質詢人數，就由登記議員進行現場抽籤決定質詢順序，前十二位幸運者才能取得質詢門票，與韓國瑜對話。

議會說，過去本來就有抽籤質詢機制，只是以往單純抽順序，只要登記、幾乎都能問到市長，今年比較特別，抽籤除了決定順序外，也是能否質詢到市長的關鍵。

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