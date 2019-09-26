王披橘袍？柯：3個人再談談

2019-09-26

〔記者陳璟民、林良昇／台北報導〕台北市長柯文哲昨天被問到前立法院長王金平要與親民黨合作競選總統，柯的下一步是什麼？柯說，三個人坐下來再談一談嘛；至於柯既不投入二○二○年總統大選，是否想選二○二四年的？柯說，有很多人在跟他討論，他告知：「明天的事，明天再煩惱，不要想那麼久。」

親民黨組織部主任張碩文表示，面對二○二○年大選，親民黨已經做好兩個版本準備，第一種就是宋楚瑜參選，第二種就是如果有更好、更適當的人選，也可以開放合作，就不限親民黨籍。親民黨將在十月中決定。

柯文哲昨晚接受華視「今晚好好說」節目專訪，被詢及如果國民黨總統參選人韓國瑜當選，狀況會變成怎樣？柯脫口回應「想了就失眠，不敢想像」、「真的要開Stilnox（安眠藥）給我吃了」；至於若蔡英文總統勝選連任，柯則是說「吃鎮定劑就夠了」。

柯文哲還說，韓國瑜當市長還可以，「當總統，安眠藥要吃10mg才夠，6.25mg還不夠」，如果韓真的當總統，第一個月，「台灣安眠藥的使用量一定會大幅上升，我應該先去囤貨」；柯認為，講實際話是韓還沒準備好當總統，「情治系統你要怎麼指揮？沒有那麼容易啦！」

至於蔡總統再帶領國政會怎麼樣？柯說，那就是差不多，大概平均國民所得二萬二千到二萬三千美元，成長比較慢，日子苦一點而已，成長率大概○到二％之間，要很好也很困難，因為中共一定會封殺。

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