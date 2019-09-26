帝寶案 趙少康要告李登輝、劉泰英背信

2019-09-26

〔記者李依純、林良昇、陳鈺馥、吳佳穎／台北報導〕中廣被行政院黨產會認定為國民黨附隨組織，遭追償七十七億元。中廣董事長趙少康昨召開記者會表示，不願替當時的國民黨大老背黑鍋，決定控告前國民黨主席李登輝、前國民黨投管會主委劉泰英共同背信。

趙少康出示證據表示，出售帝寶時有劉泰英、李登輝兩人簽名。民國八十八年九月，劉泰英與李登輝將中廣原位於台北市仁愛路土地，以八十八億元賤價出售給國民黨子公司中投公司，再由中投以九十億元賤價賣給宏泰集團的宏盛建設公司。土地出售獲利中的二．九億元被捐給由劉泰英擔任院長、李登輝為榮譽董事長的台綜院，損害中廣公司權益。

趙少康還指控國民黨以高於市場行情的價格購買松江及林森兩棟大樓，多付的金額高達二十四億元，內情不單純。帳面上雖然沒有看到國民黨從中廣拿錢，但一切都是私下的五鬼搬運。

趙少康不滿地表示，劉泰英及李登輝主導中廣公司期間，進行無效益投資十二億九千八百多萬元，損害中廣權益，向兩人提告共同背信。

李登輝辦公室主任王燕軍受訪時指出，中廣案很早以前都談過了，趙少康對過程都很清楚，相關資料都查得到，對於趙要控告一事，「我想就不用回應了」。

記者致電台綜院發言體系，對方說，無法代為向劉泰英轉達相關問題。

黨產會發言人施錦芳則表示，這是中廣與國民黨中投公司之間的事，黨產會無從回應。

對於中廣被行政院黨產會認定為國民黨附隨組織，國民黨昨表示，中廣公司出售時有三組人馬出價，趙少康為出價最高者，無所謂「非以相當對價轉讓」情事，黨產會明知此事卻仍以行政處分認定中廣公司為國民黨附隨組織，其政治意圖昭然若揭。

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